کاهش همکاری اعراب واشنگتن را ناامید کرد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، یک سال پیش متحدان عرب ایالات متحده آمریکا نیروهای هوایی خود را به سوریه فرستادند تا با داعش بجنگند. هدف آن بود که ارتش آمریکا و کشورهای متحد عرب در کنار هم به نیروهای داعش حمله کنند. باراک اوباما، رئیس جمهور و جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا چندین هفته تلاش کردند تا ائتلافی بین‌المللی علیه داعش تشکیل دهند. اما در این میان از شور و حرارت اولیه نیروهای متحد کاسته شده است.

ژنرال «چارلز براون» به روزنامه نیویورک تایمز گفته است: «همه مشغول مسائل و امور دیگر هستند.»

براون فرمانده عملیات هوایی است که از یک پایگاه نظامی ۶۰ میلیون دلاری در قطر انجام می‌گیرد. در حال حاضر آمریکا با هواپیماهای جنگی برای ترکیه و تلاش برای آنکه به کمک نیروهای نظامی ویژه خود از شورشیان علیه دولت سوریه حمایت کند، دست تنها مانده است.

این روزنامه آمریکایی می‌نویسد که آثار ناامیدی را می‌توان در میان مقامات دولت آمریکا مشاهده کرد، چون متحدان عرب گام به گام حمله هوایی در سوریه را به این کشور واگذار کرده‌اند.

نیویورک تایمز دلیل کاهش عملیات نظامی عرب‌ها در کنار آمریکا را افزایش فعالیت عربستان سعودی و امارات متحده عربی در یمن می‌داند. این دو کشور بیشتر هواپیماهای خود را برای عملیات نظامی در یمن به کار می‌گیرند تا علیه حوثی‌ها بجنگند و اردن نیز بر فعالیت خود در این منطقه افزوده است.

بحرین برای آخرین بار در ماه فوریه در عملیات هوایی علیه سوریه شرکت کرد و قطر هم در عمل همیشه تنها در عرصه کنترل حرکت هواپیماهای دشمن در مناطق مرزی همکاری کرده است.

به گزارش نیویورک تایمز، برای آخرین بار امارات متحده عربی در ماه مارس، اردن در ماه اوت و عربستان سعودی در ماه سپتامبر آمریکا را در حمله‌های هوایی به سوریه همراهی کرده‌اند. یک سخنگوی سفارت اردن در نیویورک گفته است: «اردن همواره به تعهدات خود در این مبارزه عمل کرده است. ما متحد فعال و نیروی مؤثر در ائتلاف بین‌المللی باقی می‌مانیم و همچنان به حمله هوایی علیه مواضع داعش ادامه خواهیم داد.»

به نظر می‌رسد که همراهی متحدان غربی و عرب در عراق بیشتر از همکاری‌شان در سوریه باشد؛ متحدان عرب آمریکا پنج درصد از مجموع ۲۷۰۰ حمله هوایی به سوریه، اما ۳۰ درصد از مجموع ۵۱۰۰ عملیات در عراق علیه مواضع داعش را بر عهده داشته‌اند.

ژنرال چارلز براون این پیشنهاد را مطرح کرده که برای مقابله با وضعیت سکون کنونی، هواپیماهای مستقر در پایگاه هوایی اینجرلیک، متعلق به نیروی هوایی ترکیه و مورد استفاده نیروی هوایی آمریکا، در اختیار متحدان آمریکا قرار گیرند.

از پایگاه هوایی اینجرلیک تا مرز سوریه تنها ۱۵ دقیقه پرواز لازم است. به نظر براون، در مجموع اعزام هواپیماهای تجسسی بیشتر به اینجرلیک لازم است.

شمار اهداف و مواضعی که ارتش آمریکا خواهان حمله هوایی به آن است فزونی یافته است. این اهداف نظامی شامل تاسیسات برای استخراج نفت، کارخانجات تولید اسلحه و دیگر تاسیساتی می‌شوند که از داعش پشتیبانی می‌کنند. در مجموع ۶۷ درصد بمباران‌های ارتش آمریکا در ماه گذشته مواضع یاد شده را هدف قرار داده‌اند. یک سال پیش تنها ۲۵ درصد بمباران‌ها چنین مواضعی را هدف حمله قرار می‌دادند.