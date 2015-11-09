معضل فعالیت«ماست بندی» های بدون مجوز/فروش لبنیات در کنار جاده ها!

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ستاد بهبود کبفیت شیر خام شهرستان خرم آباد ظهر دوشنبه به ریاست معاون سیاسی امنیتی فرمانداری خرم آباد برای بررسی فعالیت ماست بندی های سنتی بدون مجوز و لزوم ساماندهی این واحدها در مرکز استان برگزار شد.

مراد ییرانوند رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان خرم آباد در این جلسه اظهار داشت: سالانه ۴۳ هزار تن شیر خام در شهرستان خرم آباد تولید می شود که ۳۰ هزار تن از آن قابل استحصال است.

معضل فعالیت کارگاهای تولید لبنیات سنتی در خرم آباد

وی با بیان اینکه ۲۸ مرکز جمع آوری شیر در خرم آباد وجود دارد، عنوان کرد: ورود کارگاه های تولید لبنیات سنتی مشکل ما طی سال های اخیر است که به دلیل عدم هماهنگی بین دستگاه ها روز به روز تعداد این کارگاه ها در حال افزایش بوده و کارخانه جات را به مرز تعطیلی کشانده اند.

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان خرم آباد با اشاره به اینکه ۸۰ درصد شیوع تب مالت از طریق شیر است، ادامه داد: ۱۵ هزار زن روستایی را آموزش دادیم و با این آموزش ها بار میکروبی شیر به کمتر از ۵۰۰ هزار رسید اما امروز به جایی رسیده که در برخی موارد بالای ۲۰ میلیون است و خریدن کارگاه های لبنیاتی سنتی علت این موضوع است.

بیرانوند با اشاره به اینکه کارگاه های لبنیاتی سنتی شیر پس فرستاده شده از سوی کارخانه جات را خریداری می کنند، تصریح کرد: ۱۰۷ واحد فروش لبنیات سنتی در خرم آباد وجود دارد که فقط ۱۷ واحد آن پروانه دارند و مابقی آلودگی و بار میکروبی شدید دارند.

فروش لبنیات در کنار جاده ها!

یوسف مرادی رئیس اداره امور اصناف و تشکل های صنعت، معدن و تجارت شهرستان خرم آباد نیز در این جلسه گفت: بر اساس ماده ۱۲ قانون نظام صنفی واحدهایی تحت عنوان ماست بندی در کل کشور وجود دارند و وجود آنها قانونی است اما برای فعالیت نیازمند مجوز هستند.

وی با بیان اینکه برای صدور مجوز این واحدها استعلام از دانشگاه علوم پزشکی و بهداشت محیط لازم است، افزود: اگر جواب استعلام ها مثبت باشد ما هیچ منعی برای صدور مجوز نداریم.

عباس سیاه منصور مدیر تامین و بهبود شیر کارخانه پگاه لرستان نیز در این جلسه اظهار داشت: ما برای فروش محصولات خود مشکلی نداریم و بیش از ۶۰ درصد محصولات ما در تهران به فروش می رسند.

وی با بیان اینکه در هیچکدام از محصولات پگاه لرستان از روغن پالم استفاده نشده است، عنوان کرد: آزمایشگاه شیر خام در کارخانه ما حدود یک میلیارد تومان تجهیزات دارد اما لبنیاتی های سنتی بدون هیچ آزمایشی و گاها در کنار جاده ها و در معرض آفتاب اقدام به فروش لبنیات می کنند.

نمونه گیری از واحدهای بدون مجوز لبنیات امکان پذیر نیست

علی دلیران رییس دامپزشکی شهرستان خرم آباد نیز در این جلسه گفت: برخورد با واحدهای غیرمجاز یکی از مشکلات بزرگ ماست.

وی افزود: شیر مورد استفاده در اکثر این واحدها دارای ph بسیار بالا بوده و اسیدیته است و مشکلات مسمومیتی ایجاد می کند.

دلیران با بیان اینکه دامپزشکی به طور ماهانه از مراکز جمع آوری شیر کارخانه جات نمونه گیری می کند، تصریح کرد: اما به دلیل اینکه کارگاه های لبنیات سنتی مجوز ندارند نمی توانیم از شیر خام آنها نمونه گیری کنیم.

جواد عموزاده رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان خرم آباد نیز در این جلسه گفت: نظارت بر بهداشت محیط و شخص فروشنده و ظروفی که در آن شیر به فروش می رسد وظیفه مرکز بهداشت بوده و نظارت بر تولید در زمان تولید و تهیه بر عهده دامپزشکی است.

وی با بیان اینکه در استعلام گیری مرکز بهداشت فقط تاییدیه مکان را صادر می کند، عنوان کرد: برای تایید محصولات دامپزشکی باید تاییدیه صادر کند.

واحدهای لبنی بدون مجوز ساماندهی شوند

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان خرم آباد به میران تب مالت در شهرستان خرم آباد اشاره کرد و ادامه داد: تب مالت در خرم آباد ۸۲ درصد مربوط به روستاییان، ۱۰ درصد شهری، شس درصد عشایری و دو درصد سیار است.

محمود آشناگر معاون سیاسی امنیتی فرمانداری خرم آباد نیز در این جلسه اظهار داشت:در بازه زمانی حداکثر دو ماهه باید ۹۰ مرکز لبنیات سنتی که مجوز ندارند ساماندهی و تعیین تکلیف شوند.

وی افزود: اگر در این بازه زمانی واحدی برای تهیه مجوز مراجعه نکرد و یا به دلیل عدم شرایط بهداشتی موفق به دریافت مجوز نشد اتاق اصناف موظف است حکم پلمپ آنها را بگیرد