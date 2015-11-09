همایش «منشور عزت» ۲۱ آبان ماه در امامزادگان کشور برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف با بیان اینکه روز پنجشنبه ۲۱ آبان ماه، همزمان با شب اول ماه صفر، مصادف با ورود کاروان اهل بیت(ع) به سرزمین شام است، گفت: همایش بزرگ «منشور عزت» در بقاع متبرکه و امامزادگان کشور برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان اوقاف و امور خیریه، حجت الاسلام والمسلمین احمد شرفخانی، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه اظهار داشت: روز پنجشنبه ۲۱ آبان ماه، همزمان با شب اول ماه صفر مصادف با ورود کاروان اهل بیت (ع) به شام و خطبه خوانی حضرت سجاد (ع) و عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبری (س) در کاخ یزید و محکومیت خاندان بنی امیه، قاتلین و عاملین شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) بویژه شخص منحوس یزید است، لذا به همین مناسبت همایش بزرگ «منشور عزت» با هدف معرفی این حماسه پیام آور عاشورا در بقاع متبرکه و امامزادگان کشور برگزار می شود.

وی ادامه داد : با توجه به اینکه اول ماه صفر با روز جمعه و نماز جمعه همزمان است، همایش مذکور به جهت ارتقاء سطح کمی و کیفی به عصر روز پنج شنبه موکول شده است.

شرفخانی با بیان اینکه این همایش در عصر روز پنجشنبه ۲۱ آبان ماه برگزار می شود، گفت: سخنرانی و تشریح خطبه امام سجاد (ع) و حضرت زینب کبری (س) در کاخ اموی، قرائت قرآن، خطبه خوانی و مدیحه سرایی از برنامه های پیش بینی شده در این همایش است.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه ادامه داد: از شاعران مطرح آیینی کشوری و استانی خصوصاً شاعران حماسه سرا برای ایجاد فضای حماسی در این همایش دعوت شده است.

وی با بیان اینکه محور و محتوای این دو خطبه مملو از برائت از ظالمان و مبارزه با دستگاه ظلم و جور و رسوا نمودن مظاهر تزویر و ریا است، تصریح کرد : در این همایش مباحثی همچون ظلم ستیزی و مبارزه با استکبار جهانی که در عصر حاضر آمریکای جنایتکار، انگلیس و رژیم صهیونیستی است، تشریح خواهد شد.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه اضافه کرد : در همایش «منشور عزت» از خانواده معظم شهدا، جانبازان و ایثار گران بویژه خانواده معظم شهدای مدافع حرم، مانند شهید سردار همدانی و سایر شهدای شاخص مدافع حرم در هر استان تقدیر و تجلیل خواهد شد.

وی ادامه داد: در این همایش «شعار لبیک یا حسین (ع)» و «شعار لبیک یا زینب (س)» در امامزادگان و بقاع متبرکه طنین انداز خواهد شد.

حجت الاسلام شرفخانی در پایان تصریح کرد: هماهنگی های لازم با مجموعه های انتظامی جهت تامین امنیت همایش، راهنمایی و رانندگی در خصوص تسهیلات عبور و مرور، اتوبوسرانی جهت انتقال عزاداران به محل همایش، هلال احمر، آتش نشانی و سایر دستگاههای مرتبط صورت پذیرفته است.