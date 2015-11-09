ارسال محموله۲۰ تنی نذورات مردم ورامین به کربلا

به گزارش خبرنگار مهر، دوشنبه شب و همزمان با ماه محرم ،محموله ۲۰ تنی کمک های مردمی شهرستان ورامین برای پذیرایی از زائران اربعین حسینی به سوی عراق ارسال شد.

مردم شهرستان ورامین از سال گذشته با راه اندازی ایستگاه احباب الرضا(ع) در مسیر نجف به کربلا، در سه وعده غذایی از زائران حسینی پذیرایی کردند.

همچنین راه اندازی موکب احباب الرضا(ع) در مسیر نجف به کربلا، فرصتی را فراهم کرد تا زائران حسینی هر چه بیشتر با شهر ورامین و دیار ۱۵ خرداد آشنا شوند.

امسال نیز مردم شهرستان ورامین به همراه دستگاه ها و ارگان های مختلف، بیش از چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برای راه اندازی موکب احباب الرضا(ع) کمک کردند.

کمک یک میلیارد ریالی شهرداری ورامین به موکب احباب الرضا(ع) ورامین

علی حیدریان شهردار ورامین در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حمایت شهرداری از این حرکت بزرگ فرهنگی اظهار داشت: سال گذشته موکب احباب الرضا(ع) به همت برخی از خیرین، فعالان فرهنگی و مسئولان شهرستان ورامین راه اندازی شد.

وی افزود: هدف از راه اندازی این موکب، پذیرایی از زائران اربعین حسینی است که به منظور زیارت حرم مطهر سید و سالار شهیدان، مسیر نجف تا کربلا را با پای پیاده طی می کنند.

حیدریان ادامه داد: امسال برنامه ریزی گسترده تری برای راه اندازی موکب احباب الرضا(ع) با مشارکت مسئولان شهرستان ورامین انجام و ستاد ایستگاه صلواتی احباب الرضا(ع) چندین جلسه را تشکیل داد.

وی اضافه کرد: مجموعه مدیریت شهری شهرستان ورامین، یک میلیارد ریال برای مشارکت در این امر خداپسندانه در نظر گرفته است.

کمک ۳.۵ میلیارد ریالی خیرین ورامین برای پذیرایی از زائران اربعین حسینی

سید رضا احمدی مسئول هیئت رزمندگان اسلام و عضو ارشد موکب احباب الرضا(ع) شهرستان ورامین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: موکب احباب الرضا(ع) با حمایت و پشتیبانی خیرین شهرستان ورامین اقدام به پذیرایی از زائران اربعین حسینی می کند.

وی افزود: ایستگاه جمع آوری کمک های مردمی نیز در برخی مراکز اصلی شهر ورامین نظیر میدان امام خمینی(ره) شهرستان مستقر و با مشارکت خیرین، بیش از سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برای برپایی ایستگاه صلواتی موکب احباب الرضا(ع) جمع آوری شد.

ارسال محموله ۲۰ تنی هدایا و نذورات مردم ورامین

احمدی اضافه کرد: فعالیت های تبلیغی نیز از روزهای گذشته در مقابل دفتر این ستاد واقع در روبروی گلزار شهدای سید فتح الله ورامین آغاز و فضای حسینی در شهر شهیدان ۱۵ خرداد حکمفرما شده است.

رییس شورای اسلامی شهر ورامین عنوان کرد: دوشنبه شب، محموله ۲۰ تنی هدایا و نذورات مردم برای برپایی ایستگاه صلواتی موکب احباب الرضا(ع) در مسیر نجف به کربلا به کشور عراق اعزام شد.

۴۰ خادم در موکب احباب الرضا(ع) ورامین مستقر می شوند

وی بیان داشت: تلاش شد تا برای استفاده از تمامی ظرفیت های شهرستان ورامین، ادارات آموزش و پرورش، بازرگانی و نهادها و ارگان های مرتبط نیز عضو ستاد شده تا بهتر از سال گذشته برنامه های پیش بینی شده، اجرایی شود.

احمدی با اشاره به برنامه پذیرایی موکب احباب الرضا(ع) در مسیر نجف به کربلا در آستانه اربعین حسینی افزود: نیروهای اعزامی برای فعالیت در موکب احباب الرضا(ع) شهرستان ورامین، دارای تخصص های لازم بوده و بیش از ۴۰ خدمه برای فعالیت در این موکب انتخاب شده اند.

موکب احباب الرضا(ع) در سه وعده از زائران حسینی پذیرایی می کند

رییس شورای اسلامی شهر ورامین ادامه داد: سال گذشته نیز از موکب احباب الرضا(ع) شهرستان ورامین استقبال خوبی شد و امسال نیز تلاش داریم تا بهترین خدمات را به زائران حسینی ارائه کنیم.

وی اضافه کرد: در موکب احباب الرضا(ع) ورامین، در سه وعده و سه میان وعده از زائران مسیر نجف به کربلا در آستانه اربعین حسینی پذیرایی می شود.

احمدی گفت: در سراسر ایران اسلامی، شش شهرستان در امر پذیرایی از زائران حسینی در مسیر نجف به کربلا مشارکت می کنند که شهرستان ورامین افتخار دارد که در این زمینه پیشگام باشد.

وی ادامه داد: در کنار برپایی ایستگاه صلواتی، تلاش می شود تا مردم و عزاداران حسینی با فرهنگ دیار ۱۵ خرداد بیش از پیش آشنا شوند و این فرصت کم نظیر فرهنگی است که باید از آن استفاده گردد.

گفتنی است سال گذشته ایستگاه صلواتی «احباب الرضا» با همکاری شهرداری و هیات رزمندگان اسلام و کمک های مردمی شهرستان ورامین در ۳۵ کیلومتری کربلا در حسینیه ای به مساحت سه هزار متر مربع و یک آشپزخانه به ظرفیت هر وعده غذا سه هزار نفر دایر شد که پذیرای زوار امام حسین(ع) در سه وعده صبحانه، ناهار، شام و دو وعده میان غذا بود.