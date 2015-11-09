امنیت اسرائیل اولویت اول من است/اختلاف بر سر توافق هسته ای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، رئیس جمهوری آمریکا امروز دوشنبه با نخست وزیر رژیم صهیونیستی در واشنگتن دیدار و گفتگو کرد.

بر اساس این گزارش، رئیس جمهوری آمریکا در جریان این دیدار ضمن حمایت از اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان طی هفته های اخیر، تصریح کرد: اسرائیل حق دفاع از خود در برابر برخی اقدامات را دارد.

وی با بیان اینکه واشنگتن همچنان به انجام اقدامات لازم برای تأمین امنیت اسرائیل پایبند است، گفت: همچنان خواهان تحقق راه حل دو دولت به عنوان راهکاری برای حل و فصل منازعه میان فلسطین و تل آویو هستیم.

اوباما با پرداختن به مسئله امنیت رژیم اسرائیل گفت: بر کسی پوشیده نیست که وضعیت امنیت در خاورمیانه رو به وخامت است، ولی امنیت اسرائیل، اولویت من است.

رئیس جمهور آمریکا با اذعان به اختلافش با نتانیاهو بر سر توافق هسته ای با ایران گفت: بر کسی پوشیده نیست که من و نخست وزیر اسرائیل درباره این مسئله کوچک، شدیداً اختلاف داریم؛ اما ما درباره لزوم اطمینان یافتن از نرسیدن ایران به سلاح هسته ای اختلاف نداریم. همچنین درباره اهمیت این موضوع اختلاف نداریم که باید فعالیت های برهم زننده ثبات را که ممکن است از سوی ایران رخ دهد، خنثی کنیم.

رئیس جمهوری آمریکا همچنین با اشاره به کشته شدن دو نظامی آموزش دهنده آمریکایی توسط یک نظامی اردنی در امان تصریح کرد: این حادثه را بسیار جدی می گیریم و تحقیقات گسترده درباره آن را آغاز می کنیم.