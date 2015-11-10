  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۱۹ آبان ۱۳۹۴، ۹:۲۴

ماهیگیری از آب گل آلود به سبک صهیونیست ها

ماهیگیری از آب گل آلود به سبک صهیونیست ها

پس از اعلام خبر تشکیل گروهی امنیتی از سوی کشورهای اروپایی برای تحقیق درباره فعالیت های سایبری ایران، صهیونیست ها نیز دست به کار شده و اتهامات جدیدی را علیه تهران مطرح کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شب گذشته اعلام شد که کشورهای اروپایی برای جستجوی یک تیم هکری ایرانی هیئتی را تشکیل داده اند که طبق ادعای اروپایی ها با سپاه پاسداران ایران مرتبط است.

به گفته مقامات اروپایی چندین سازمان امنیتی از اتحادیه اروپا فعالیت سایبری ایرانی ها را در کشورهای منطقه زیر نظر گرفته اند. آنها می گویند تیم سایبری ایرانی نام خود را راکت کیتن گذاشته است.

اروپایی ها ادعا می کنند این گروه سایبری تا کنون اطلاعات مقامات بسیاری از کشورهای منطقه مثل عربستان و ترکیه، آمریکا و حتی ونزوئلا را هک کرده است.

در همین رابطه روزنامه هاآرتض در شماره امروز خود ادعای جدیدی را علیه ایران مطرح کرده و در گزارشی نوشته است: گروهی از هکرهای ایرانی در دو سال گذشته تلاش کرده اند تا از فیزیک دان ها و دانشمندان هسته ای اسرائیل جاسوسی کنند.

بر اساس ادعای هاآرتض، افراد سرشناس دانشگاهی، نهادهای نظامی و بازرگانان اسرائیلی نیز در معرض حملات سایبری هکرهای ایرانی بوده اند.

هاآرتض در ادامه می نویسد: پس از مشخص شدن این وضعیت مقاماتی از آلمان، انگلیس و هلند «پلت فورمی» را که توسط این گروه هکر مورد استفاده قرار گرفته بود طراحی کردند و در بررسی های خود مطلع شدند که این هکرها به یک هزار و ۶۰۰ هدف حمله کره اند و یک مهندس کامپیوتر ایرانی مسئول این حملات بوده است از همین رو به احتمال زیاد این حملات سایبری از طرف ایران ساماندهی شده اند.

هاآرتض در گزارش خود اشاره ای به نام این مهندس نکرده است.

به گزارش مهر، رژیم صهیونیستی از هر فرصتی برای ایجاد هیاهو و فرافکنی درباره ایران استفاده می کند و اینبار هم که ادعایی اثبات نشده درباره فعالیت های سایبری تهران منتشر شده تل آویو دست به کار شده تا شاید بتواند پس از شکست در آوردگاه هسته ای اینبار در فضای سایبر ایران را تحت فشار قرار دهد.

کد مطلب 2962206
عبدالحمید بیاتی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • مهر IR ۱۶:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۲/۰۱
      0 0
      پاسخ
      به فرض ان که از سمت ایران نیز برای مطلع شدن از مقاصد شوم صهیونیسم جهانی ایران اقدام به تحقیق کرده باشد ولی هیچگاه هیچ عمل تروریسمی همانند ترور پیجری و پهبادی ایران انجام نداده

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها