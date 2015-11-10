ماهیگیری از آب گل آلود به سبک صهیونیست ها

به گزارش خبرگزاری مهر، شب گذشته اعلام شد که کشورهای اروپایی برای جستجوی یک تیم هکری ایرانی هیئتی را تشکیل داده اند که طبق ادعای اروپایی ها با سپاه پاسداران ایران مرتبط است.

به گفته مقامات اروپایی چندین سازمان امنیتی از اتحادیه اروپا فعالیت سایبری ایرانی ها را در کشورهای منطقه زیر نظر گرفته اند. آنها می گویند تیم سایبری ایرانی نام خود را راکت کیتن گذاشته است.

اروپایی ها ادعا می کنند این گروه سایبری تا کنون اطلاعات مقامات بسیاری از کشورهای منطقه مثل عربستان و ترکیه، آمریکا و حتی ونزوئلا را هک کرده است.

در همین رابطه روزنامه هاآرتض در شماره امروز خود ادعای جدیدی را علیه ایران مطرح کرده و در گزارشی نوشته است: گروهی از هکرهای ایرانی در دو سال گذشته تلاش کرده اند تا از فیزیک دان ها و دانشمندان هسته ای اسرائیل جاسوسی کنند.

بر اساس ادعای هاآرتض، افراد سرشناس دانشگاهی، نهادهای نظامی و بازرگانان اسرائیلی نیز در معرض حملات سایبری هکرهای ایرانی بوده اند.

هاآرتض در ادامه می نویسد: پس از مشخص شدن این وضعیت مقاماتی از آلمان، انگلیس و هلند «پلت فورمی» را که توسط این گروه هکر مورد استفاده قرار گرفته بود طراحی کردند و در بررسی های خود مطلع شدند که این هکرها به یک هزار و ۶۰۰ هدف حمله کره اند و یک مهندس کامپیوتر ایرانی مسئول این حملات بوده است از همین رو به احتمال زیاد این حملات سایبری از طرف ایران ساماندهی شده اند.

هاآرتض در گزارش خود اشاره ای به نام این مهندس نکرده است.

به گزارش مهر، رژیم صهیونیستی از هر فرصتی برای ایجاد هیاهو و فرافکنی درباره ایران استفاده می کند و اینبار هم که ادعایی اثبات نشده درباره فعالیت های سایبری تهران منتشر شده تل آویو دست به کار شده تا شاید بتواند پس از شکست در آوردگاه هسته ای اینبار در فضای سایبر ایران را تحت فشار قرار دهد.