به گزارش خبرگزاری مهر، با پیروزی لیبرال ها در انتخابات کانادا و پایان دوران زمامداری «استفان هارپر» در این کشور بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که کانادا رویکرد جدیدی را بویژه در حوزه سیاست خارجی در پیش می گیرد.

در همین رابطه «استفان دیون» وزیر خارجه جدید این کشور نیز اعلام کرده که دوارن حمایت بی چون چرا از اسرائیل به پایان رسیده و اتاوا باید سیاست جدیدی را در خاورمیانه در پیش بگیرد.

روابط کانادا با رژیم صهیونیستی از سال ۱۹۴۷ یعنی زمانی که کانادا در کمیته ویژه سارمان ملل در امور فلسطین حضور داشت آغاز شد. کانادا یکی از ۳۳ کشوری بود که به قطعنامه ۱۹۴۷ سازمان ملل که منجر به شکل گیری اسرائیل شد رای مثبت داد.

نظر به آنکه اولین مقام کانادایی که اندکی از اسرائیل فاصله گرفت، «پیر الیوت ترودو» (نخست وزیر اسبق و پدر «جاستین ترودو» رهبر فعلی حزب لیبرال) بود انتظار می رود که کانادا در دوران نخست وزیری ترودو جوان رویکرد یبسیار متفاوت تری را در مقایسه با کانادای دوران هارپر داشته باشد.

خروج کانادا از ائتلاف ضد داعش در ابتدای فعالیت نخست وزیر جدید این کشور و سخن از برقراری و بهبود رابطه با ایران را می توان نشان از تغییر در سیاست خارجی کانادا به شمار آورد.

«کوین گالالی» بنیاینگذار مرکز آگاهی جهانی و رئیس حزب حقوق بشر کانادا در خصوص تغییر سیاستهای کلان اتاوا متعاقب روی کار آمدن لیبرالها در کانادا به خبرنگار مهر گفت: به اعتقاد من لیبرال ها در سیاست های کانادا هیچ تغییری را ایجاد نکرده و یا آنکه تغییراتی جزئی در این سیاست ها اعمال می شود.

وی افزود: حزب لیبرال کانادا حزبی قدیمی و خسته است که هیچ چیز جدیدی را برای عرضه کردن بجز پر کردن جیب اعضای خود ندارد و این همان کاری است که لیبرال ها در دوره قبلی که قدرت را در دست داشتند انجام دادند.

وی در ادامه تصریح کرد: بر همین اساس من شخصا انتظار تغییر خاصی را در سیاست های کانادا ندارم مگر آنکه دولت جدید بخواهد صرفا برای نمایش تغییراتی را در سیاست خارجی اعمال کند.

وی در این خصوص این پرسش که کانادا در دوران زمامداری استفان هارپر، کاملا از سیاست های اسرائیل پیروی می کرد و هارپر هیچ توجهی به منافع مردم کانادا نمی کرد آیا ممکن است اکنون با توجه به کنار رفتن وی از قدرت اتاوا از اسرائیل فاصله بگیرد؟ گفت: اگر لیبرال ها خود را از اسرائیل جدا کرده و همانند هارپر حمایت کورکورانه و بی چون چرا از اسرائیل نداشته باشند، امری بسیار خوب خواهد بود.

گالالی در پایان افزود: لیبرال ها قبلا این کار را کرده اند اما همانطور که اشاره شد شخصا انتظار تغییرات بنیادی در سیاست های اتاوا را ندارم.