۶۱۰ سمن در حوزه سلامت فعال است/ کمک سه هزار میلیارد تومانی خیرین

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد هادی ایازی صبح چهارشنبه در بازدید از درمانگاه تخصصی خیریه شهرستان دشتی اظهار کرد: در حال حاضر مشارکت مردم در کمک به توسعه زیرساخت‌های بخش سلامت خوب است که جای تقدیر و تشکر دارد.

وی با بیان اینکه مردم در دیگر بخش‌های حوزه سلامت نیز کمک می‌کنند، افزود: در حال حاضر ۶۱۰ سازمان مردم نهاد در حوزه سلامت فعال هستند که از این تعداد ۹۰ سازمان در مقیاس ملی و مابقی آن‌ها در استان‌ها است.

ایازی بیان کرد: یکی از این سازمان‌ها انجمن بیماران کلیوی است که در حال حاضر در ۳۰ استان و ۱۷۰ شهرستان فعال هستند که کمک خوبی به بیماران کلیوی می کنند.

وی یادآور شد: مشارکت مردم در سلامت خود و هموطنان حائز اهمیت است و درمانگاهی که توسط خیر در شهر خورموج احداث شده می‌تواند آینده نیازهای مردم دشتی در بخش سلامت را تامین کند.

ایازی اضافه کرد: خیرین عزیزی که اقدام به ساخت چنین کارهای ارزشمندی می‌کنند مورد حمایت واقع می‌شوند و ما نیز در مجوزها و تجهیزات به آنها کمک خواهیم کرد.

قائم مقام وزیر بهداشت در امور مشارکت‌های اجتماعی، سازمان‌های مردم‌نهاد و خیریه‌های حوزه سلامت کشور از کمک سه هزار میلیارد تومانی خیرین به توسعه زیرساخت‌های نظام سلامت کشور خبر داد.

مشارکت خیرین در توسعه فضاهای درمانی دشتی

معاون برنامه‌ریزی و امور عمرانی فرمانداری دشتی نیز بر ضرورت مشارکت بیشتر خیرین در ساخت فضاهای درمانی و بهداشتی تاکید کرد و گفت: گرچه در دو سال اخیر خدمات ارزنده‌ای در حوزه توسعه فضاهای فیزیکی بهداشت و درمان و همچنین ارتقاء سطح تجهیزات و استاندارد سازی مراکز درمانی شهرستان توسط دولت انجام شده ولی حضور خیرین در این حوزه ضروری و حلقه مفقودی در این قضیه است.

حمید بردستانی افزود: خیرین در ساخت فضاهای درمانی شهرستان سابقه خوبی دارند و این مهم باید به یک فرهنگ و معروف در جامعه تبدیل شود.

وی ادامه داد: خوشبختانه در این پروژه دو ویژگی مهم است که خیر بودن پروژه و بومی بودن خیر است.

کمک ۱۵۰ میلیارد ریالی خیرین در دشتی

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتی نیز از کمک ۱۵۰ میلیارد ریالی خیرین در دو سال اخیر در بخش بهداشت و درمان شهرستان خبر داد و گفت: در شهرستان دشتی خیرین کمک‌های خوبی در بخش سلامت تاکنون انجام دادند که جای تقدیر و تشکر دارد.

اصغر بحرانی افزود: درمانگاه تخصصی شهر خورموج توسط خورشید حاجیانی خیر این شهرستان احداث شده که می تواند تا ۲۰ سال آینده نیازهای دشتی را تامین کند.

وی بیان کرد: این درمانگاه در زمینی به مساحت هزار متر مربع و در دو طبقه ساخته می‌شود که بیش از ۶۰ اتاق در آن احداث خواهد شد.