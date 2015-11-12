تم اصلی «نفس گرم» خیانت نیست/ مرجانه گلچین از ملیحه گفت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی عسگرپور در ابتدای نشست خبری بیان کرد: بخش مهمی از داستان هنوز دیده نشده و شما در هفته‌های جاری فضاهای جذاب و مهمتری از مجموعه تلویزیونی «نفس گرم» را مشاهده خواهید کرد پس هم‌اکنون راجع به سریالی صحبت می‌کنیم که تقریباً یک سوم از آن به مخاطبان عرضه شده است و امیدوارم بعد از پایان این مجموعه نیز شرایط به شکلی فراهم شود که بتوانیم درباره کلیات سریال نیز به لحاظ محتوایی صحبت کنیم.

وی افزود: طرح ساخت این مجموعه تلویزیونی را از چند سال گذشته در ذهن خود داشتم و جالب اینکه در طرح اولیه شخصیت اصلی یک مرد بود که با توجه به محتوای اثر، جذابیت‌های خود را داشت. من همواره تلاش کرده ام به بخش‌هایی بپردازم که تاکنون در سریال‌های تلویزیونی کمتر دیده شده و همچنین به دنبال این بوده ام که از یک داستان کلیشه‌ای، کاری را اجرا کنم که حس شعارزدگی نداشته باشد و بتواند جذابیت‌های کافی را برای مخاطب تلویزیون داشته باشد.

کارگردان مجموعه تلویزیونی «نفس گرم» بیان کرد: مخاطب در قسمت‌های بعد شاهد شکل جالبی از تحول شخصیت «ملیحه» با بازی خانم مرجانه گلچین خواهد بود و فکر می‌کنم این بخش‌ها، بخش‌های بسیار مهمی است که می‌تواند به سئوالات زیاد شما پیرامون این سریال پاسخ دهد.

عسگرپور در بخش دیگری از این نشست خبری در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه چرا در همه مجموعه‌ها و فیلم‌هایی که تاکنون غیر از فیلم «مهمان داریم» کارگردانی کرده از تم خیانت به عنوان تم اصلی استفاده کرده است، توضیح داد: من تا به امروز اصلاً به این موضوع فکر نکرده‌ام و این سئوال شما امشب من را به شدت به فکر فرو برد. فقط می‌توانم بگویم که تم اصلی مورد نظر من در سریال‌های دیگر از جمله «شیدایی» و «جراحت»، خیانت نبود. شاید در درون داستان چنین چیزی وجود داشته باشد اما من باز هم تاکید می‌کنم که موضوع خیانت تم اصلی من نیست.

وی ادامه داد: طی این مدت در محافل و نوشته‌ها با موضوع «دایره تنگ سوژه‌ها» مواجه می‌شوم که در این مورد از من بسیار سئوال می‌شود. اینکه چرا اهالی سینما به موضوعات متنوعی که می‌تواند در نقاط مختلف کشور وجود داشته باشد، توجه نکرده و از این تم‌ها در فیلم‌های سینمایی خود استفاده نمی‌کنند که من باید به این موضوع این چنین پاسخ دهم که شرایط فیلمسازی در کشور ما بسیار ساده است، اما وقتی وارد تولید می‌شویم کار بسیار سخت می‌شود. شما به عنوان یک اهل رسانه به بنده می‌گویید که راجع به شغل یا شهر خاصی فیلم بسازم. آیا به نظر شما من چگونه می‌توانم که راجع به این مسائل فیلم بسازم اما با اعتراض مواجه نشوم. من در یک روستا می‌خواستم فیلمبرداری کنم اما متاسفانه شورای آن روستا به من گفت که باید فیلمنامه را بخوانیم. به هر ترتیب من تصور می‌کنم انگار جریان رسانه‌ای که نشأت گرفته از بخشی از جامعه ما است باعث می‌شود که به یک موضوع خاص سوق پیدا کنیم و نتوانیم به سوژه‌های بهتر و مهمتر برسیم.

سید محمود رضوی تهیه‌‌‌کننده این سریال تلویزیونی نیز در این نشست گفت: شباهتی که در داستان‌پردازی این سریال با مجموعه‌ای چون «پرده‌نشین» وجود دارد، شاید در این نکته نهفته باشد که نگاه صاحب اثر به این نوع کارها، نگاهی بوده که به کاراکترهای خاصی ارتباط پیدا می‌کند؛ موضوعی که تا به امروز به دلیل فضایی که برای این کاراکترهای خاص تشکیل شده به کمتر کسی اجازه داده تا وارد ساخت مجموعه‌های تلویزیونی با این شکل و شمایل شود.

وی افزود: ما بدون در نظر گرفتن تمامی این محدودیت‌ها و قبل از اینکه بخواهیم کار را برای تلویزیون آماده کنیم، به این موضوع رسیدیم که در ابتدا فیلمنامه را بنویسیم و چون به این فضا کمتر پرداخته شده، صبر کنیم تا هر وقت شرایط پیش می‌آید کار را شروع کنیم.

رضوی در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر تاکید عسگرپور بر تم خیانت، گفت: شرایط داستان ایجاب کرده که کارگردان به این موضوع توجه کند. من معتقدم در این سریال به هیچ وجه خیانتی وجود ندارد. فقط پنهان‌کاری است که به نظر من خیانت تلقی نمی‌شود. البته ذکر این نکته مهم است که هر آنچه بوده کاملاً بر اساس شرعیات بوده است.

مرجانه گلچین بازیگر نقش ملیحه سریال «نفس گرم» نیز در این نشست مطبوعاتی با ابراز خرسندی از حضور خود در این مجموعه، گفت: قرار بود بنده بعد از ۱۰ سال بازی در مجموعه‌های مختلف طنز، رجعتی به نوع بازی‌هایم در دهه ۶۰ داشته باشم و این کارم را بسیار سخت کرده بود، اما بعد از اینکه طرح فیلمنامه را خواندم، اولین سوالم از آقای عسگرپور این بود که چرا با این حساسیتی که در ایفای نقش وجود دارد، من را انتخاب کردید؟ که آقای عسگرپور به من پاسخ داد دیگر زمان آن رسیده که بنده به دهه ۶۰ بازگردم و این ریسک بزرگ را بپذیرم که بار دیگر و بعد از چندین سال بازی در مجموعه‌های کمدی، چنین فضایی را تجربه کنم.

وی افزود: در ابتدا بسیار ترسیده بودم و فکر کردم بهتر است که بازی در این مجموعه را قبول نکنم، زیرا واقعاً نمی‌دانستم فیدبک ماجرا چگونه است اما به این موضوع هم فکر کردم که برای هر بازیگری متفاوت بودن یک ایده‌آل است. من پیش خود گفتم شاید همانطور که سال‌ها قبل از بازیگری فاصله گرفتم و با ورود به مجموعه‌های طنز وارد شکل جدیدی از بازیگری شدم، این بار هم بعد از فاصله با کمدی، یکبار دیگر با شکل جدیدی در عرصه بازیگری حاضر شدم و بسیار هم از این موضوع خوشحالم و امیدوارم همانطور که با حضور در عرصه طنز، مخاطب را غافلگیر کردم، این بار هم بتوانم آنها را غافلگیر کنم.

طلا معتضدی فیلمنامه‌نویس مجموعه «نفس گرم» نیز درباره نگارش این مجموعه، توضیح داد: طرح و ایده اصلی فیلمنامه کاملاً بر اساس آن چیزی بود که آقای عسگرپور مطرح کرد. حتی نام شخصیت‌ها نیز بر اساس ایده ایشان شکل گرفت. بنابراین بنده فقط آن را در مقام یک فیلمنامه‌نویس نوشتم.

وی افزود: کاراکتر اصلی داستان یک رجعت دراماتیک و کاریزماتیک دارد که نیاز دراماتیک آن مشخصاً ورود به یک سفر درونی است و این کار من را به عنوان یک فیلمنامه‌نویس سخت می‌کند ضمن اینکه در این اثر شخصیت‌هایی وجود دارد که در طرح و ایده اصلی داستان به نوعی مطرح شده بود که من باید به آنها بال و پر داده و به لحاظ شخصیت‌پردازی به آنها صیقل می‌دادم. این همان فضایی بود که به شدت برای تحقق آن تلاش کردم.

مریم بوبانی بازیگر پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون کشورمان نیز که در این نشست حضور پیدا کرده بود، در مورد نقش خود گفت: من هنوز به طور کامل در قصه دیده نشده‌ام و ترجیح می‌دهم که فعلا درباره شخصیتی که مخاطب قرار است آن را از من ببیند، صحبت نکنم. اما در مورد اینکه چطور وارد سریال شدم، ذکر این نکته لازم است که هر زمان آقای عسگرپور کاری را به من پیشنهاد می‌دهد، با کمال میل آن را می‌پذیرم زیرا این حضور برایم بسیار خوشایند است ضمن اینکه کار کردن با تهیه‌کننده‌ای چون سید محمود رضوی دیگر حجت را بر من تمام کرده و بازی در یک مجموعه تلویزیونی با این فضا را بر من واجب می‌کند.

وی افزود: کلیت مجموعه فضایی زنانه دارد که من آن را دوست دارم ضمن اینکه کارگردان با ظرافت و دقت به همه چیز نگاه کرده است. من فکر می‌کنم این مجموعه یکی از موفق‌ترین کارهای تلویزیونی در عرصه‌ای است که کارگردانان و تهیه‌کنندگان تلویزیون برای ورود به آن ترس زیادی دارند و از این واهمه دارند که به چنین شخصیت‌هایی نزدیک شوند. در حالی که ما باید بدانیم این آدم‌ها همانی هستند که دغدغه ما را دارند.

نیلوفر خوش‌خلق یکی دیگر از بازیگران سریال «نفس گرم» نیز در این نشست تصریح کرد: من شانس آوردم که چنین نقش خوبی به من پیشنهاد شد ضمن اینکه باید به این نکته هم اشاره کنم که شخصیت «فروغ» دارای پیچیدگی‌های زیادی است که کار را برای من به عنوان بازیگر سخت می‌کند اما حتم دارم با کارگردانی خوب و منطقی آقای عسگرپور، مخاطب با سریال احساس هم‌ذات‌پنداری خوبی پیدا خواهد کرد.

وی بیان کرد: آقای عسگرپور کارگردان بسیار خوب و آرامی است که همه آنچه را که می‌خواهند به آرامی پیش می‌برند و همین موضوع است که بازیگر احساس آرامش خوبی در یک فضای حرفه‌ای دارد.

لیندا کیانی بازیگر دیگر این مجموعه تلویزیونی نیز با ابراز خرسندی از حضورش در این سریال، گفت: قبل از مطالعه فیلمنامه، نام محمدمهدی عسگرپور برایم کافی بود که بازی در این اثر را قبول کنم، زیرا بنده همواره از طرفداران سریال‌های این کارگردان بودم. یکی دیگر از ویژگی‌های نقشی که من آن را بازی می‌کنم، تک‌بعدی نبودن پرستار حاج مرتضی است که در قسمت‌های بعدی سریال خواهید دید که او علاوه بر اینکه مشکلات خاص خود را دارد، دارای پیچیدگی است که می‌توانیم در شخصیت او تأمل و تفکر کنیم.

محمد عمرانی بازیگر پیشکسوت تئاتر، رادیو، سینما و تلویزیون نیز در این نشست خبری با اشاره به مشکلات محتوایی مجموعه‌های تلویزیونی سیما طی سال‌های اخیر، گفت: یک اصلی در درام‌نویسی وجود دارد که آدم‌ها باید آدم باشند و قرار نیست همه آدم‌ها خوبِ خوب و یا بدِ بد باشند. متاسفانه در اغلب سریال‌های تلویزیونی ما فضا به گونه‌ای است که وقتی فردی محاسنی دارد گویی آن انسان بهترین آدم روی زمین است و هر کسی هم که صورت صاف و سه تیغه‌ای داشته باشد و بعضاً هم دارای اسمی غیر اسلامی باشد، فوق‌العاده آدم بد و خبیثی است. این موضوع بسیار مهمی است که باید به عنوان یک آسیب به آن اشاره کنم و به این نکته برسم که باید در این حوزه چاره‌اندیشی مناسبی کرد.

وی افزود: متاسفانه برخی از مدیرانی که به ماجرا آشنا نبودند، لطمه بسیار بزرگی به درام‌نویسی زدند. آنها دست بسیاری از نویسنده‌ها را بستند و کاری کردند که ما مخاطبان زیادی را از دست بدهیم و همین مخاطبان از دست رفته به سریال‌های بی‌کیفیت ماهواره‌ای گرایش پیدا کنند. به هر ترتیب خوشحالم که کارگردانی مانند محمدمهدی عسگرپور جسارت زیادی به خرج داد و سریال بسیار خوبی را به مخاطب تاکنون ارائه داده است. نکته مهمتر اینکه که شخصیت او مانند کارگردانی‌اش هم دارای ویژگی‌های منحصر به فردی است که واقعاً به من درس زندگی می‌دهد. او در نهایت آرامش تا آنجا که می‌تواند فضا را در یک محیط آرام کارگردانی می‌کند و این نکته‌ای است که باید به آن توجه فراوانی داشته باشیم.

رامین راستاد دیگر بازیگر این مجموعه تلویزیونی نیز بیان کرد: وقتی یک بازیگر وارد پروژه‌ای می‌شود، فاکتورهایی را مدنظر دارد که یکی از آنها کارگردان و تهیه‌کننده با رزومه درست و تاثیرگذار است. حضور سید محمود رضوی به عنوان تهیه‌کننده و محمدمهدی عسگرپور به تنهایی بهانه‌هایی برای من بود که چشم بسته بازی در این سریال را قبول کنم.

وی افزود: وقتی طرح را خواندم مطمئن بودم که این سریال تاثیر خود را خواهد گذاشت. ما در این سریال تا اینجا دیدیم که ملیحه به عنوان یک شخصیتی که دارای ارزش‌های فراوانی است، دروغ می‌گوید. پس می‌بینید که تا همین‌جا جسارت‌هایی در شیوه کارگردانی و ارائه اثر وجود دارد که برای هر بازیگری بازی در آن مهم و ارزشمند است.

حامد کمیلی بازیگر نقش اسماعیل سریال «نفس گرم» نیز در این نشست گفت: بعد از سریال «پرده‌نشین» که در خدمت آقای رضوی بودم، به دلیل شرایط حرفه‌ای دیگر برنامه‌ای برای حضور در تلویزیون نداشته‌ام تا اینکه به پیشنهاد محمدمهدی عسگرپور، فیلمنامه سریال «نفس گرم» را مطالعه کردم. وقتی فیلمنامه را دیدم، استثنائاً این بار فضایی را مشاهده کردم و دیدم که برای من به عنوان بازیگر جای کار فراوانی وجود دارد که تاکنون کمتر به آن فکر کرده‌ام.

وی افزود: شخصیت اسماعیل لایه‌های پنهانی دارد که هر بازیگری دوست دارد در یک اثر هنری چنین فضایی را تجربه کند و مجموعه این عوامل بود که باعث پذیرش من برای حضور در این مجموعه شد.