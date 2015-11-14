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۲۳ آبان ۱۳۹۴، ۱۴:۳۰

فرماندار دشتی:

برگزاری انتخابات باشکوه موجب یاس و ناامیدی دشمنان می‌شود

برگزاری انتخابات باشکوه موجب یاس و ناامیدی دشمنان می‌شود

دشتی- فرماندار دشتی گفت: برگزاری انتخابات باشکوه موجب یاس و ناامیدی دشمنان می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار شهرستان دشتی ظهر شنبه در نشست با اعضای ستاد انتخابات شهرستان دشتی اظهار کرد: با توجه به اینکه به دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری نزدیک می شویم تمهیدات لازم اتخاذ شده است.

وی بر برگزاری انتخابات باشکوه در سطح شهرستان تاکید و بیان کرد: ملاک ما در برگزاری انتخابات قانون است و به موجب قانون برنامه هایمان را انجام خواهیم داد.

مهرجو یادآور شد: باید در گفتار و رفتارمان به‌گونه‌ای عمل کنیم که مردم به ما اعتماد کنند و بستری فراهم کنیم که زمینه انتخابات باشکوه فراهم شود.

وی اضافه کرد: انشاالله با تلاش همه دست اندرکاران، انتخابات، رقابتی همچون گذشته سالم و پرشورتر از قبل برگزار کنیم و قطعا هر چه قدر انتخابات پرشور و با مشارکت بالای مردم برگزار شود موجب یاس و ناامیدی دشمنان انقلاب می شود.

مهرجو با اشاره به ماده ۱۱ قانون انتخابات، بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی با هئیت های اجرایی ونظارتی تاکید کرد.

کد مطلب 2966498

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