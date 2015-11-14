دلار ۳۶۰۰ تومان شد

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار طرح جدید امروز شنبه در تهران، ۹۱۹ هزار تومان، طرح قدیم ۹۱۶ هزار تومان، نیم سکه ۴۶۴ هزار تومان، ربع سکه ۲۵۰ هزار تومان و سکه گرمی ۱۶۷ هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۳ هزار و ۶۰۰ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۰۸۴ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۶۰۰ تومان، هر یورو را ۳۸۸۰ تومان، هر پوند را ۵۴۷۰ تومان، لیر ترکیه ۱۲۷۵ تومان و درهم امارات را ۹۸۰ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در روز شنبه

(قیمت‌ها به تومان)