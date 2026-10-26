کوثری: ولایتمداری ملت در صحنه عامل پیروزی نهایی است

به گزارش خبرنگار مهر، سرداراسماعیل کوثری شامگاه دوشنبه در تجمع شبانه مردم رشت در میدان شهدای ذهاب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار کرد: ۲۴۰ شب حضور حماسی مردم در میدان در واقع بک معجزه الهی در راستای لبیک به فرمان رهبری است که موجب شگفتی دنیا شده است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به جایگاه این ایستادگی و مقاومت در میدان اشاره کرد و گفت:کشوری که جنگی تحمیل شود ملت به پناهگاه‌ها می‌روند اما این ملت مبعوث شده در صحنه ماندند و این ایستادگی و مقاومت سبب شد تا دشمن وادار به عقب‌نشینی شود.

وی ضمن تاکید بر دو عامل ولایت و مردم ولایت‌مدار در راستای شکست دشمن تصریح کرد: نظام طاغوت و صهیونیسم بین‌الملل علی‌رغم عملی ساختن انواع توطئه‌های خویش در برابر ایستادگی ملت مقاوم و سیاست‌های راهگشای رهبری به زانو درآمدند.

سردار کوثری افزود: شهادت ۳ هزار و ۱۱۷ نفر از مردم بی‌گناه در اغتشاشات سال گذشته نمونه‌ای از جنایات دشمن است این در حالی است که پس از گذشت سه جنگ و هشت ماه حضور ملت در خیابان‌ها، جان هیچ فردی به خطر نیافتاده است.

وی با اشاره به لزوم انتقام خون رهبر شهید و مردم بی‌گناه از جنایتکاران اظهار کرد: اخراج دشمن از غرب آسیا و جنوب خلیج فارس یکی از مطالبات اصلی ملت ایران تا پیروزی نهایی است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: ملت ایران از دوران پیروزی انقلاب تاکنون با عقلانیت و منطق خویش تصمیم‌گیری خواهند کرد لذا در صورت عدم پایبندی طرف مقابل به شروط هفت‌گانه از مواضع خویش کوتاه نخواهیم آمد.

وی با بیان اینکه حضور مردم را صحنه نقشه دشمنان را نقش برآب کرده است ،گفت:این مقاومت و ایستادگی تا پیروزی نهایی ادامه خواهد شد.