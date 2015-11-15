ظریف وارد تهران شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به وین، محمدجواد ظریف که در سفری یک روزه به وین سفر کرده بود بامداد امروز یکشنبه وارد تهران شد.

هدف ظریف از این سفر، شرکت در سومین دور مذاکرات صلح سوریه بود.

امیر عبداللهیان که وزیرامورخارجه کشورمان را در این سفر همراهی می کرد در پایان این نشست در جمع خبرنگاران گفت : همه تلاش هیئت ایرانی به ویژه پس از انکه دکتر ظریف به جمع وزیران خارجه در وین پیوست بر این متمرکز بود که بحث آتش بس در سوریه بعنوان یک موضوع جدی با جدول زمانبندی مشخص در بیانیه پایانی امروز مورد توجه قرار بگیرد.

بنا بر این گزارش در این نشست قرار شد با تشکیل کار گروههایی زیر نظر «دی میستورا» نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه و با همکاری کشورها برای مشخص شدن فهرست مشترک تروریستی اقدامات لازم انجام شود.

همچنین حادثه تروریستی در پاریس و بیروت موجب شد در بیاییه پایانی نشست وین بر تشدید مبارزه با تروریسم تاکید شود.