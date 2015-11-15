خریدوفروش طیور بومی در قزوین ممنوع است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دامپزشکی قزوین، عیسی غیاث یزدی بابیان اینکه طیور بومی می‌تواند یکی از عوامل شیوع بیماری در طیور صنعتی و حتی بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوان باشد اظهار کرد: بر اساس مصوبه ستاد مقابله با بیماری‌های پرندگان، خریدوفروش و نگهداری طیور بومی در بازار قزوین ممنوع بوده و در صورت مشاهده موارد تخلف مراتب از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد شد.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان قزوین افزود: با توجه به اینکه نقل‌وانتقال طیور بومی در سطح کشور به سهولت انجام‌گرفته و قابلیت نظارت را ندارد لذا حتی با ورود یک قطعه پرنده آلوده احتمال سرایت بیماری به مرغداری‌های صنعتی استان و حتی جوامع انسانی قابل پیش‌بینی است.

وی بیان کرد: بر اساس گزارش‌های رسیده از کشورهای همسایه، منشأ درگیری بسیاری از مرغداری‌های صنعتی با بیماری ویروسی آنفلوانزای فوق حاد پرندگان، ارتباط کارگران مرغداری‌های صنعتی با طیور بومی آلوده بوده که بعضاً موجب سرایت بیماری به انسان نیز شده است.

کنترل بهداشتی شیر تولیدی در دامداری‌های تاکستان

یدا ... کلهر رئیس اداره دامپزشکی شهرستان تاکستان دراین‌باره اظهار داشت: با توجه به قوانین سازمان دامپزشکی کشور و آیین‌نامه‌های اجرایی، کارشناسان واحد نظارت بر بهداشت عمومی اداره دامپزشکی از شیر خام تولیدی در دامداری‌های شهرستان تاکستان که تولیدات خود را به مرکز جمع‌آوری شیر تعاونی گاو داران تاکستان تحویل می‌دهند نمونه‌برداری کرد.

وی گفت: تعداد ۲۰ نمونه شیر برای آزمایش‌ها میکروبی، تقلبات، شیمیایی و وجود انواع سموم قارچی به آزمایشگاه مرجع اداره کل دامپزشکی استان قزوین ارسال گردید، که نتایج حاصله حاکی از آن است که شیر جمع‌آوری‌شده از سطح دامداری‌های شهرستان، دارای شرایط قابل‌قبول بوده و ابراز امیدواری کرد، با تلاش کارشناسان اداره دامپزشکی و تعاونی گاو داران تاکستان کیفیت شیر تولیدی و جمع‌آوری‌شده به شرایط ایدئال نزدیک‌تر شود.