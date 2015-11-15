کتاب تولید کننده فکر، اندیشه و آرمان است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد قاضی صبح یکشنبه در خلال بازدید از کتابخانه های شهرستان میامی و همچنین نشستی با فعالان فرهنگی و کتابداران این شهرستان، فرهنگ را مهمترین محور و شاخص یک جامعه توسعه یافته ذکر کرد و افزود: یکی از راههای مهم توسعه فرهنگی اهمیت دادن به مسئله کتاب، کتابخوانی و ترویج مطالعه خصوصاً در میان جوانان و نوجوانان است.
وی گفت: باید این فرهنگ نادرست که با وجود فضاهای مجازی به وجود آمده و باعث فاصله گرفتن از کتاب شده را اصلاح کنیم.
خانواده نفش بسیار مؤثری در ترویج فرهنگ کتابخوانی دارد
مقام عالی دولت در شهرستان میامی گفت: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری و اهمیت ایشان به کتاب و کتابخوانی این موضوع باید در فعالیتهای اولویتدار قرار گیرد.
قاضی تصریح کرد: باید در این مقوله بهگونهای برنامهریزی و عمل کنیم که تمامی افراد جامعه هفته بزرگداشت کتاب و کتابخوانی را باتمام وجود احساس کنند و در هر گوشهای از شهر نمودی از کتاب و کتابخوانی باشد.
وی با اشاره به نقش خانواده در ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی، گفت: خانواده نفش بسیار مؤثری در ترویج فرهنگ کتابخوانی دارد.
مقام عالی دولت در شهرستان میامی با اشاره به گسترش رسانههای مجازی و غیر مکتوب در عصر حاضر، افزود: باوجود گستردگی، هیچیک ازاینگونه رسانهها نمیتواند جایگزین کتاب باشد زیرا کتاب تولید فکر، اندیشه و آرمان است.
قاضی به نقش رسانهها در ترویج کتاب و کتابخوانی اشاره کرد و گفت: رسانهها نقش آگاهیدهنده به مردم را دارند و میتوانند به اهمیت کتاب بهعنوان کالای فرهنگی بیفزایند و در ترویج فرهنگ کتابخوانی مؤثر باشند.
کتاب لازمه توسعه فرهنگی یک جامعه است
رئیس اداره کتابخانههای عمومی شهرستان میامی نیز در این بازدید یادآور شد: در راستای گسترش فرهنگ کتابخوانی در بین اقشار جامعه بهویژه دانش آموزان در هفته کتاب برنامههایی برای بازدید مدارس و مهدکودکها از کتابخانههای عمومی در نظر گرفتهشده است.
کمال ترابیان گفت: عضویت رایگان کتابخانهها در هفته کتاب، افتتاح کتابخانه روستای جودانه، غبارروبی کتابخانهها، تقدیر از کتابخوانان برتر، تجلیل از خیرین کتابخانهها و ... از مهمترین برنامههای این هفته در شهرستان میامی است.
وی تصریح کرد: برای تسهیل در ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی ورود دانش آموزان به کتابخانه و ترغیب به مطالعه با مشارکت و همکاری آموزشوپرورش در این راستا کمک شایانی میکند.
رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان میامی نیز با بیان اینکه به مناسبت هفته کتاب وکتابخوانی و اهمیت این هفته اجرای برنامههای فرهنگی هنری متنوعی پیش بینی شده است، افزود: کتاب لازمه توسعه فرهنگی یک جامعه است.
رضا مهدیان خاطرنشان کرد: از آنجاکه این هفته از اهمیت بالایی برخوردار است تصمیم گرفته شد تا شعار «زندگی با کتاب» را انتخاب کرده و گامی در راستای فرهنگ مطالعه برداریم.
وی در خاتمه تصریح کرد: برپایی نمایشگاه کتاب، تقدیر از ناشران، برگزاری مسابقه ادبی، تجلیل از خیران حوزه کتاب، بازدید از کتابخانههای سطح شهرستان، برپایی ایستگاه اهدا کتاب، عضویت رایگان در کتابخانههای عمومی، جشن کتاب کودک و... از مهمترین برنامههای هفته کتاب و کتابخوانی است.
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