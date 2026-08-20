به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن هاشمی پنجشنبه شب در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامههای هفته دولت در روستای دویره اظهار کرد: در راستای توسعه زیرساختهای عمرانی و ارتقای کیفیت خدمات به مردم، چند پروژه مهم عمرانی در این روستا افتتاح و عملیات اجرایی برخی طرحها نیز آغاز خواهد شد.
وی افزود: در این برنامه، هفت هزار مترمربع آسفالت معابر روستای دویره به بهرهبرداری خواهد رسید که نقش مهمی در بهسازی معابر و تسهیل تردد اهالی خواهد داشت.
بخشدار چغادک ادامه داد: همچنین عملیات اجرایی ساخت یادمان شهید گمنام روستای دویره و بوستان آیتالله خامنهای و نیز پروژه تبدیل چمن مصنوعی فوتبال مصنوعی به چمن طبیعی آغاز خواهد شد.
وی در پایان از همراهی دهیاری، شورای اسلامی و مردم روستای دویره در اجرای طرحهای عمرانی و توسعهای قدردانی کرد.
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