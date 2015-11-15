اطلاعیه جدید قطعی آب در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت آب و فاضلاب استان تهران در اطلاعیه ای مناطقی که امروز و امشب تا صبح فردا (دوشنبه) با قطعی آب مواجه می شوند را اعلام کرد.

در اطلاعیه آبفای استان تهران آمده است: برای انجام عملیات عمرانی آبرسانی در خیابان وحدت اسلامی، محدوده زیر از ساعت ٢٣ امشب (یکشنبه) تا ساعت ۵ صبح فردا (دوشنبه) دچار قطع و افت فشار آب خواهد شد.

بر پایه این گزارش، محدوده قطع آب از سمت شمال؛ خیابان ١٥خرداد، حدفاصل وحدت اسلامی تا کوچه اکبرنژاد، از سمت جنوب؛ کوچه طرخانی، حدفاصل میدان وحدت اسلامی تا کوچه مغفوری، از سمت شرق؛ کوچه های اکبرنژاد و مغفوری و از سمت غرب؛ خیابان وحدت اسلامی، حدفاصل ١٥خرداد تا میدان وحدت اسلامی خواهد بود.

در این گزارش تاکید شده است که تانکرهای آبرسانی برای تامین آب شرب شهروندان در محل مستقر خواهند بود.