احساس امنیت واقعی برای سرمایه گزاران فراهم شود/ پرهیز از تنگ نظری

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی‌اکبر پرویزی پیش از ظهر امروز در نشست صمیمی با روسای شوراهای اسلامی شهرو روستا، دهیاران و شهرداران شیروان اظهار کرد: اگر قرار است اشتغالی صورت گیرد باید تمام دستگاه های اجرایی از سرمایه گزاران واقعی حمایت کرده و احساس امنیت را برای آنها بدون ایجاد تنگ نظری و حب و بغض فراهم کنند.

وی افزود: دولت یازدهم تا به امروز مشکلات اساسی را کنترل و بخشی از آن را به خصوص در حوزه تورم و فشارهای بین المللی حل کرده است.

پرویزی ادامه داد: با توجه به این که به لحاظ منابع مالی در شرایط سختی قرار داریم با تفاهم در ژنو توانستیم بخشی از این منابع اعتباری را دریافت کنیم که این منابع حاصل منابع نفتی بلوکه شده در کشورهای مختلف است.

وی تصریح کرد: با استفاده از این منابع توانسته ایم بخشی از اعتبارات مورد نیاز حوزه عمرانی استان‌ها را تامین کنیم.

نماینده عالی دولت در خراسان شمالی گفت: اعتبارات امسال در حال حاضر از محل ۷۰ درصد درآمد های مصوب مجلس در سال گذشته یا بخشی از آن از دریافت ارز از کشورهند یا سایر کشورها بوده که امیدواریم تا دو ماه آینده این وضعیت بهبود یابد.

پرویزی افزود: چندین هزار پروژه نیمه تمام در این استان وجود دارد که نمی توانیم به مردم در خصوص اتمام آن، وعده های دروغ بدهیم؛ چرا که مردم، کارهایی را که در توان ما است را باید از ما انتظار داشته باشند.

وی در ادامه توضیح داد: به تمام مدیران دستگاه های اجرایی تاکید کرده ایم که از ارائه آمار دروغ به مردم پرهیز کرده و با آنها صادق باشند.

پرویزی تصریح کرد: در طی دو سال گذشته یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی و خزانه و ۳۵۰ میلیارد تومان از طریق شرکت های دولتی علاوه بر اعتبارات عادی استان تزریق شده است که البته دو هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان، در طی این دو سال در اختیار دستگاههای اجرایی قرار داده شده است.

وی اظهار داشت: همچنین از زمان استقرار دولت یازدهم دویست میلیارد تومان از سوی دولت به شوراها و دهیاری‌های خراسان شمالی اختصاص یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست نمایندگان شوراها و دهیاری های شیروان خواستار رسیدگی به مشکلات حوزه گردشگری، تکمیل کتابخانه مرکزی شهر شیروان، تکمیل سالن چند منظوره بحران، مجتمع تجاری شیروان، پارک آبی و ساحلی، احیای بافت فرسوده، پرداخت بدهی ادارات به شهرداری، مدیریت تنظیم بازار و ... شدند.

گفتنی است: استاندار خراسان شمالی صبح امروز برای بررسی مسائل ومشکلات شهرستان شیروان به این شهرستان سفر کرده است.

شهرستان شیروان با جمعیتی بالغ بر ۱۵۷ هزار نفردر ۶۰ کیلومتری شرق بجنورد مرکز استان خراسان شمالی واقع شده است.