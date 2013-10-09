مدیران خراسان شمالی خود را با سیاست های دولت یازدهم همراه کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی اکبر پرویزی عصر چهارشنبه در نشست شورای اداری خراسان شمالی سیاست دولت یازدهم را تحقق اهداف انقلاب اسلامی دانست و افزود: همه مدیران و مسئولان باید با همراهی مردم برای دستیابی به این اهداف تلاش مضاعفی داشته باشند.

وی با تاکید بر استفاده از همفکری و همراهی مردم در اجرای برنامه های دولت، عنوان کرد: مردم در طول سال های پس از انقلاب بزرگترین پشتیبان نظام بوده اند و مشارکت آنها در تمامی صحنه ها، حماسه ساز بوده است.

پرویزی در ادامه به همراهی دستگاه های اجرایی و مدیران آنها با سیاست های دولت یازدهم نیز تاکید کرد و گفت: سیاست های دولت یازدهم در زمینه های مختلف تدوین و تبیین شده و مدیران دستگاه ها نیز می بایست از این سیاست ها تبعیت کنند.

به گفته وی برای اجرای برنامه ها و سیاست های دولت تدبیر و امید نیاز به نیروهای باتجربه و کاردان در بدنه دستگاه های اجرایی است.

استاندار خراسان شمالی تصریح کرد: برای موفقیت در اجرای برنامه ها باید کارها به صورت کارشناسی انجام شود و از انجام هر گونه کار بدون کارشناسی و بر مبنای تصمیمات لحظه ای اجتناب کرد.

وی بر اجرای کارشناسی امور در خراسان شمالی نیز تاکید ویژه کرد و گفت: شرایط کشور و استان خراسان شمالی به گونه ای است که دیگر نمی توان بر مبنای آزمون و خطا برخی اقدامات را انجام داد.

به گفته پرویزی فرصت محدودی در اختیار مدیران دستگاه های مختلف قرار دارد که آنها می باید از این فرصت، بهترین استفاده را در جهت فراهم کردن نیازهای مردم بکنند.

آمارهای اشتغال زایی در خراسان شمالی با واقعیت مطابقت ندارد

استاندار خراسان شمالی در ادامه به مدیران این استان توصیه کرد که آمارها و گزارش های واقعی از فعالیت های خود داشته باشند و آمارسازی نکنند.

پرویزی با بیان این که متاسفانه این رویه در دولت های گذشته وجود داشت، تصریح کرد: غالب آمارهایی که در گذشته در زمینه آمار اشتغال و فعالیت های اقتصادی در خراسان شمالی گزارش شده، با وضعیت موجود مطابقت ندارند.

وی همچنین به برگزاری مکرر جلسات نه چندان با اهمیت و حضور مدیران در این جلسات در استان انتقاد کرد و گفت: مسئولان و مدیران خراسان شمالی باید تنها در جلساتی شرکت کنند که برون رفت مفیدی داشته باشد.

به گفته استاندار خراسان شمالی حضور مکرر در جلساتی که چندان نتیجه مثبت و ملموسی نیز برای مردم ندارد، اتلاف وقت بوده و می باید پرونده این گونه جلسات و نشست ها در استان بسته شود.

وی همچنین به برخی از اختلافات بین دستگاه های خراسان شمالی نیز پرداخت و با مذموم خواندن این مسئله، از مدیران دستگاه های اجرایی استان خواست تا هر چه سریع تر اختلافات بین دستگاهی خود را حل کرده و بیش از این مردم و استان را متضرر نکنند.

پرویزی اظهار کرد که چنانچه مدیران دستگاه های اجرایی خراسان شمالی نتوانند خود اختلافات بین دستگاهی را حل کنند، مدیریت ارشد استان وارد موضوع شده و این گونه اختلافات را به نحوی پایان خواهد داد که سود و نتیجه مثبت آن نصیب مردم شود.

استاندار خراسان شمالی همچنین بر تسویه بدهی دستگاه های مختلف استان به شهرداری ها تاکید کرد و گفت: باید این مطالبات هر چه سریع تر تسویه شود و اگر در این زمینه مشکل مالی وجود دارد، مدیران می توانند از طریق تهاتر نسبت به تسویه حساب های خود اقدام نمایند.

پروژه های سفر رهبری با جدیت پیگیری شود

نماینده عالی دولت در خراسان شمالی در بخش دیگری از سخنان خود به به پروژه های نیمه تمام در این استان اشاره کرد و افزود: باید تا زمان اتمام طرح ها و پروژه های نیمه تمام از آغاز پروژه های جدید اجتناب کنیم.

به گفته پرویزی اگر نیازی به اجرای پروژه های جدید بود باید حدالامکان اجرای طرح هایی را آغاز کرد که قابلیت اتمام در مدت زمان اندک را داشته باشند.

وی اصلی ترین اولویت فعلی خراسان شمالی را بودجه سال 93 ذکر و اظهار کرد: باید اولویت نخست مسئولان برای بودجه سال 93 تامین اعتبار پروژه های نیمه تمام باشد.

پرویزی همچنین بر پیگیری جدی تر پروژه های مصوب سفر رهبری در خراسان شمالی تاکید کرد و گفت: مدیران و مسئولان دستگاه های مختلف استان اجازه ندهند که مصوبات سفر مقام معظم رهبری در این استان نیز همانند مصوبات سفر هیئت دولت نیمه کاره باقی بماند.

وی با اشاره به این که سفر مقام معظم رهبری به خراسان شمالی از نظر معنوی و مادی برکات فراوانی برای این استان داشت، تصریح کرد: اعتبارات مصوب در این سفر با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی در سطح کشور، می تواند به عنوان سکوی پرشی برای این استان محسوب شود.

استاندار خراسان شمالی در پایان بر برگزاری هر چه باشکوه تر مراسم گرامیداشت نخستین سالگرد سفر مقام معظم رهبری به این استان تاکید کرد.