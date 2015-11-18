مهرداد بذرپاش نماینده مردم تهران در مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر از تشکیل فراکسیون «ضد رکود» در مجلس با حضور چهره‌های سرشناس پارلمان خبر داد و گفت: نخستین جلسه این فراکسیون یکشنبه هفته آینده تشکیل می‌شود.

وی با اشاره به برخی از مهمترین چهره‌های حاضر در ترکیب اولیه این فراکسیون، گفت: در این جمع من و آقایان محمدرضا پورابراهیمی، جعفر قادری، حمیدرضا فولادگر، الیاس نادران، علی‌اصغر زارعی، سید مسعود میرکاظمی و علیرضا زاکانی حضور دارند و تا روز تشکیل نیز افراد دیگری به این جمع اضافه خواهند شد.

عضو هیات رئیسه مجلس با اشاره به اهداف تشکیل این فراکسیون، گفت: فراکسیون «ضد رکود» تشکیل می‌شود تا در مدت باقی‌مانده از این دوره مجلس، کار اساسی‌تری در حوزه رکود انجام دهد؛ چرا که رکود تبدیل به یک بحران شده و از حالت متعادل خارج شده است.

بذرپاش تصریح کرد: بسیاری از صنایع به صورت روزانه در حال تعطیلی هستند و هیچ اتفاق خاصی نه در سمت عرضه و نه در سمت تقاضا نمی‌افتد و روز به روز بر میزان واردات و قاچاق افزوده می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: وقتی واردات افزایش یابد به همان نسبت تولید داخلی فروکش کرده و در حال از بین رفتن است؛ ما نمی‌توانیم بگوییم چون دولت این کار را انجام نداده ما نیز بیکار بنشینیم به همین دلیل تصمیم گرفته شد فراکسیون قوی، منسجم و مقتدری با این موضوع تشکیل شود تا در این زمینه تحرک جدیدی ایجاد کنیم.

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه در این زمینه نیاز چندانی به قانونگذاری نداریم، گفت: ما باید مکانیزم نظارتی مجلس را از این طریق تقویت کنیم؛ این مکانیزم نظارتی در حال حاضر به خاطر شرایط سیاسی کشور روز به روز در مجلس ضعیف‌تر می‌شود.

بذرپاش اضافه کرد: با تشکیل یک فراکسیون منسجم و مقتدر که جمعی از چهره‌های فعال و متخصص در این حوزه در آن حضور داشته باشند، این مکانیزم نظارتی تقویت می‌شود و برآورد من این است که همه نمایندگان عضو این فراکسیون خواهند شد؛ چرا که نماینده‌ای در مجلس نیست که قبول داشته باشد کشور در شرایط رکود قرار ندارد.