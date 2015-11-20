کتاب جدید بلقیس سلیمانی وارد کتابفروشی ها شد

به گزارش خبرنگار مهر، رمان جدید بلقیس سلیمانی با عنوان «شب طاهره» به تازگی توسط انتشارات ققنوس منتشر و راهی بازار نشر شده است. این کتاب، صدو بیست و هشتمین «داستان ایرانی» و هفتاد و هشتمین «رمان» این ناشر است.

این رمان داستان زنی به نام طاهره كريم قاسمی است که به طور تصادفی يكی از دوستان قدیمی اش را در انتخابات انجمن اوليا و مربيان مدرسه دخترش می‌بيند. این دیدار باعث می شود خاطرات گذشته سخت و تلخش برای طاهره زنده شود. مرضیه همان دوست قدیمی و از بچه های دوران دانشجویی و فعالیت های دانشجویی دهه ۶۰ طاهره است و بعد از این دیدار به طاهره قول می دهد دوباره یکدیگر را ملاقات کنند.

در ادامه داستان، اضطراب و دلشوره طاهره را وادار می کند تا خاطرات سختش را مرور کند. به این ترتیب، بستر زمانی روایت این رمان، بین حال و سال های دهه ۶۰ در رفت و آمد است.این رمان ۲۵ فصل دارد.

این کتاب با ۱۶۰ صفحه، شمارگان ۲ هزار و ۲۰۰ نسخه و قیمت ۹۰ هزار ریال منتشر شده است.