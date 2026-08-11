به گزارش خبرنگار مهر، سید شریف موسوی عصر امروز سه‌شنبه در نشست بررسی مشکلات آبزی‌پروران خرمشهر اظهار کرد: ۳۳ درصد تولید ماهیان گرمابی خوزستان در این شهرستان انجام می‌شود که نشان‌دهنده جایگاه برجسته خرمشهر در صنعت شیلات استان است.

وی افزود: امسال ۶۰ هزار تن ماهی گرمابی از خوزستان صادر شده است که حدود یک‌سوم این میزان به تولیدات خرمشهر اختصاص دارد.

مدیرکل شیلات خوزستان با اشاره به ظرفیت بالای آبزی‌پروری در خرمشهر بیان کرد: رفع مسائل تولیدکنندگان همچنین تقویت بازارهای صادراتی، زمینه افزایش تولید، اشتغال پایدار نیز رونق اقتصادی این شهرستان را فراهم می‌کند.

لفته دورکوندی فرماندار ویژه خرمشهر نیز در این نشست اظهار کرد: صنعت شیلات خرمشهر ظرفیت تبدیل‌شدن به یکی از قطب‌های مهم اقتصادی منطقه همچنین کشور را دارد.

وی افزود: توسعه زنجیره ارزش در کنار پرورش ماهی ضروری است؛ بسته‌بندی نیز فرآوری آبزیان در محل حوضچه‌ها می‌تواند ارزش افزوده قابل‌توجهی برای تولیدکنندگان ایجاد کند.

فرماندار ویژه خرمشهر ادامه داد: فعالان این حوزه با اتکا به ظرفیت‌های موجود می‌توانند برندی شاخص در زمینه پرورش ماهی ایجاد کنند زیرا خرمشهر از آمادگی لازم برای تحقق این هدف برخوردار است.

دورکوندی با تأکید بر رفع موانع پیش روی آبزی‌پروران گفت: با هر عاملی که مانع اشتغال‌زایی نیز فعالیت‌های تولیدی باشد برخورد خواهد شد.

وی صادرنشدن برخی مجوزهای مورد نیاز را از موانع توسعه صنعت شیلات دانست همچنین افزود: مدیرکل شیلات خوزستان باید منشأ این مسائل را بررسی کند؛ فرمانداری نیز در صورت نیاز تمام‌قد کنار فعالان این بخش خواهد بود.

فرماندار ویژه خرمشهر بر تعیین تکلیف جاده دسترسی نیز آسفالت مسیر مجتمع پرورش ماهیان گرمابی شهید احمدیان تأکید کرد.

دورکوندی گفت: تولیدکنندگان باید با بازنگری در تبلیغات نیز بازاریابی، از شیوه‌های سنتی به سمت روش‌های نوین حرکت کنند تا بازار فروش محصولات آبزی گسترش یابد.

وی در خصوص آب‌بها نیز خواستار حمایت بیشتر از تولیدکنندگان شد.

در ادامه نشست، آبزی‌پروران خرمشهر مسائل خود از جمله نصب‌نشدن موتورهای آب‌رسانی حوضچه‌ها، نامناسب‌بودن جاده‌های دسترسی، نبود آسفالت نیز مشکلات تأمین نهاده‌های کشاورزی را

مطرح کردند.