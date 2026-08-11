به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالینژاد عصر سهشنبه در آئین انعقاد تفاهمنامه احداث ۱۶۸ کلاس درس در استان اصفهان به یاد شهدای میناب، با اشاره به نقش برجسته خیران در توسعه زیرساختهای آموزشی اظهار کرد: مردم اصفهان در عرصههای نیکوکاری، همدلی و مشارکت اجتماعی کمنظیر هستند و خیران این استان، باوجود مسائل و دشواریهای اقتصادی و کاری، با جدیت پای کار توسعه مدرسهسازی ایستادهاند.
وی با بیان اینکه بخش قابلتوجهی از طرحهای آموزشی استان با همت و سرمایه خیران آغاز شده است، افزود: برخی از این پروژهها بزرگ و زمانبر هستند و ممکن است تکمیل آنها چند سال به طول انجامد، اما آنچه اهمیت دارد، آغاز حرکتهای ماندگار و تداوم این مسیر ارزشمند است.
استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: خیران مدرسهساز نهتنها فضای مناسب تحصیل را برای دانشآموزان فراهم میکنند، بلکه با رفتار و منش خود، فرهنگ ایثار، مسئولیتپذیری و خدمت به مردم را به فرزندان و نسلهای آینده آموزش میدهند.
جمالینژاد با اشاره به حضور فرزندان و خانواده خیران در برنامههای بازدید و ساخت مدارس گفت: مشاهده همراهی نسل جدید با پدران و مادران نیکوکار، بسیار امیدبخش است؛ چرا که تداوم این زنجیره محبت و نیکوکاری، تضمینکننده آیندهای روشن برای جامعه خواهد بود.
وی ادامه داد: گاهی یک اقدام خیرخواهانه میتواند مسیر زندگی یک دانشآموز را تغییر دهد؛ ساخت مدرسه و فراهمکردن امکان آموزش برای کودکان، اقدامی ماندگار و صدقه جاریهای است که آثار فرهنگی، اجتماعی و معنوی آن در آینده جامعه نمایان میشود.
استاندار اصفهان ضمن قدردانی از خیران، مسئولان و دستاندرکاران اجرای طرحهای آموزشی استان تصریح کرد: امید است تفاهمنامههای امروز بهسرعت وارد مرحله اجرایی شود و در آینده نزدیک، افتتاح این مدارس را در کنار خیران و دانشآموزان جشن بگیریم.
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