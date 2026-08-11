بابایی: توسعه فرهنگی تبریز بدون مشارکت بخش اقتصادی ممکن نیست

به گزارش خبرنگار مهر، اسد بابایی عصر سهشنبه در سیونهمین نشست نقد ادبی کتاب ماه تبریز، اظهار کرد: نمیتوان اقتصاد، صنعت و اتاق بازرگانی را از فرهنگ جدا کرد و انتظار داشت زیرساختهای فرهنگی بهتنهایی مسیر توسعه و بالندگی را طی کنند.
وی افزود: ارتباط میان اقتصاد و فرهنگ در تبریز سابقهای تاریخی دارد و اسناد موجود نشان میدهد بسیاری از بزرگان اقتصادی و تجاری این شهر در شکلگیری و توسعه نهادهای فرهنگی نقش داشتهاند.
مدیرکل کتابخانههای عمومی آذربایجانشرقی از وجود سندی تاریخی درباره مشارکت مردم و فعالان اقتصادی تبریز در شکلگیری کتابخانه ملی ایران خبر داد و گفت: در این سند نام ۱۰۷ نفر از بزرگان تبریز که برای شکلگیری کتابخانه ملی ایران کمک مالی کردهاند، ثبت شده است.
بابایی ادامه داد: بخش قابل توجهی از این افراد از تجار، فعالان اقتصادی و چهرههای اجتماعی تبریز بودهاند و مشارکت آنان نشان میدهد اقتصاد و فرهنگ در تاریخ این شهر همواره ارتباط نزدیکی با یکدیگر داشتهاند.
وی با اشاره به پیشینه تبریز در حوزه کتاب و کتابخوانی اظهار کرد: نخستین کتابخانه رسمی و مدرن شهر با تلاش علیاصغر تربیت شکل گرفت و در ادامه نیز توسعه کتابخانه ملی تبریز با حمایت تجار و فعالان اقتصادی دنبال شد.
مسئولیت اجتماعی؛ ظرفیتی برای توسعه کتابخانهها
بابایی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی صنایع و بنگاههای اقتصادی برای توسعه زیرساختهای فرهنگی گفت: کتابخانههای عمومی یک نهاد عمومی غیردولتی هستند و منابع مالی محدودی دارند؛ بنابراین نمیتوان همه نیازهای توسعهای آنها را تنها از محل اعتبارات عمومی و سهم نیمدرصد درآمد شهرداریها تأمین کرد.
وی افزود: بخشی از تحولات حوزه کتاب و کتابخوانی در آذربایجانشرقی طی سالهای اخیر با استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی و حمایت صنایع و مجموعههای اقتصادی محقق شده است.
مدیرکل کتابخانههای عمومی آذربایجانشرقی با اشاره به ظرفیتهای ایجادشده در کتابخانه مرکزی تبریز گفت: این مجموعه امروز به یکی از مراکز مهم فرهنگی و خلاقیت کشور تبدیل شده و در حوزه کودک و نوجوان نیز ظرفیتهای قابل توجهی ایجاد کرده است که بخشی از آن با استفاده از حمایتهای مسئولیت اجتماعی شکل گرفته است.
وی همچنین مشارکت خیران در توسعه کتابخانهها را یکی از نمونههای اثرگذاری همکاری جامعه اقتصادی با حوزه فرهنگ دانست و گفت: ساخت و تجهیز کتابخانه توسط خیران میتواند زمینه استفاده روزانه صدها نفر از این فضاهای فرهنگی را فراهم کند.
کتابخانهها؛ ظرفیتی برای معرفی توان فرهنگی تبریز
بابایی با اشاره به بازدید اخیر سفیر قزاقستان از کتابخانه مرکزی تبریز اظهار کرد: امکانات و میزان استقبال مردم از این مجموعه مورد توجه سفیر قزاقستان قرار گرفت و وی خواستار انتقال تجربه تبریز در حوزه کتابخانههای عمومی برای استفاده در ایجاد کتابخانه در آستانه شد.
وی ادامه داد: توجه مسئولان و میهمانان خارجی به ظرفیت کتابخانههای تبریز نشان میدهد این شهر همچنان از جایگاه قابل توجهی در حوزه کتاب، کتابخوانی و فعالیتهای فرهنگی برخوردار است.
مدیرکل کتابخانههای عمومی آذربایجانشرقی همچنین از تجهیز پنج زندان استان و ایجاد کتابخانه در این مراکز خبر داد و گفت: زندانیان نیز از جمله گروههایی هستند که استقبال قابل توجهی از کتاب و کتابخانه دارند.
مشارکت عمومی در توسعه کتابخانهها
بابایی در بخش دیگری از سخنان خود از اجرای طرحی برای جلب مشارکت عمومی در توسعه کتابخانهها خبر داد و گفت: در قالب طرح «اهدانش»، مردم میتوانند حتی با تأمین یک صندلی یا وسیله مورد نیاز کتابخانه محل زندگی خود در توسعه فضاهای کتابخوانی مشارکت کنند.
وی افزود: هدف از اجرای این طرح، ایجاد فرصت مشارکت برای همه اقشار جامعه است و کمکهای کوچک نیز میتواند در توسعه کتابخانهها مؤثر باشد.
بابایی تأکید کرد: توسعه فرهنگ کتابخوانی تنها به کمکهای مالی بزرگ وابسته نیست و هر فرد میتواند متناسب با توان خود در این مسیر مشارکت کند؛ آنچه اهمیت دارد تقویت فرهنگ مشارکت و مسئولیت اجتماعی در حوزه کتاب و کتابخوانی است.
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