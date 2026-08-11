امام جمعه ماهدشت: مسجد بدون حضور نسل جوان عقیم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام رادمرد، امام جمعه ماهدشت، امروز در حاشیه برنامه روز جهانی مسجد در جمع خبرنگاران با تبریک روز خبرنگار و قدردانی از تلاشهای اصحاب رسانه اظهار کرد: موضوع مسجد در اسلام اهمیت بسیار زیادی دارد و پیامبر اکرم (ص) نیز نخستین اقدام خود پس از ورود به مدینه را تأسیس مسجد قرار دادند.
امام جمعه ماهدشت با بیان اینکه مسجد اثرگذارترین مرکز یک اجتماع است، افزود: در انقلاب اسلامی نیز با همان معارف و نگاهی که پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت (ع) نهادینه کردند، مسجد به عنوان محور جامعه مورد توجه قرار گرفت.
وی ادامه داد: امام راحل نیز مسجد را سنگر نامیدند و ما از ابتدای انقلاب تاکنون شاهد بودهایم که مسجد میتواند بسیاری از نیازها و احتیاجات جامعه را برطرف کند.
رادمرد با اشاره به مردممحور بودن فعالیت مساجد گفت: مسجد از ظرفیت مردم استفاده میکند و این ظرفیت مردمی، یک قوت بسیار بالا و تمامنشدنی است.
وی تصریح کرد: اگر مسجد بتواند محوریت خود را در محله به شکل درست ایفا کند، تبادل نیازهای مردم و برطرف شدن مشکلات آنها در فضای مسجد میتواند کارکرد این پایگاه اجتماعی را به مراتب افزایش دهد.
مسجد بدون جوان و نوجوان آینده ندارد
امام جمعه ماهدشت یکی از دغدغههای مهم امروز مساجد را حضور نوجوانان و جوانان دانست و گفت: پیشکسوتان و بزرگترهای ما در ابتدای انقلاب حرکت بیبدیلی انجام دادند و در طول سالهای پس از انقلاب نیز اتفاقات مبارکی در کشور و جهان رقم خورد.
وی افزود: برای استمرار اثرگذاری مسجد، باید حضور نوجوانان و جوانان در این اماکن جدی گرفته شود.
رادمرد با تأکید بر اینکه مسجد بدون جوان و نوجوان آیندهای نخواهد داشت، گفت: اگر در مسجد نوجوان و جوان حضور نداشته باشد، آن مسجد عقیم است؛ زیرا آیندهای ندارد که در آن، افرادی اثرگذار برای محله تربیت شوند.
وی خاطرنشان کرد: باید برای جذب نوجوانان و جوانان به مسجد و همچنین رشد اعتقادات، اخلاق و رفتار آنها برنامهریزی شود تا حضور این قشر در مسجد تثبیت شده و بتوانند در آینده نقش اثرگذاری در جامعه ایفا کنند.
مطالبه ماهدشت برای شهرستان شدن
امام جمعه ماهدشت در بخش دیگری از سخنان خود به مهمترین مطالبات این شهر اشاره کرد و گفت: در ماهدشت کارگروه توسعه و پیشرفت شهر را با استفاده از ظرفیت نخبگان و مردم تشکیل دادهایم و در این کارگروه ۱۱۰ مسئله برای شهر احصا شده است.
وی افزود: این مسائل بر اساس اولویتبندی در حال پیگیری است و نخستین اولویت ما موضوع شهرستان شدن ماهدشت است.
رادمرد تصریح کرد: شهرستان شدن ماهدشت میتواند گره اصلی بسیاری از مسائل دیگر شهر را باز کند و بخش قابل توجهی از مراحل این موضوع نیز در دولت شهید رئیسی پیش رفته است.
وی ابراز امیدواری کرد دولت چهاردهم نیز به این مطالبه توجه کرده و موضوع شهرستان شدن ماهدشت را در دستور کار قرار دهد.
آب، کشاورزی و زیرساختهای آموزشی و ورزشی
امام جمعه ماهدشت یکی دیگر از مسائل مهم این شهر را حوزه آب و کشاورزی عنوان کرد و گفت: کشاورزی در ماهدشت با مشکلاتی مواجه است و موضوع غیرفعال بودن زمینها نیز یکی از مسائل مهم شهر به شمار میرود که بر درآمدهای شهری تأثیر گذاشته است.
وی ادامه داد: حوزه مدارس نیز نیازمند توجه جدی است تا با توسعه فضاهای آموزشی، تراکم دانشآموزان در کلاسها کاهش پیدا کند.
رادمرد کمبود زیرساختهای ورزشی و فرهنگی را از دیگر مسائل ماهدشت برشمرد و گفت: همه این موضوعات نیازمند برنامهریزی و مدیریت متمرکز است و با تقویت جایگاه مدیریتی شهر میتوان برای حل آنها اقدام کرد.
وی در پایان با تأکید بر نقش رسانهها در پیگیری مطالبات مردم اظهار کرد: انتظار داریم با حرکت اثرگذار خبرنگاران و رسانهها، مطالبات مردم ماهدشت به گوش مسئولان برسد و برای رفع مشکلات این شهر ترتیب اثر داده شود.
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