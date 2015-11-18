دومین همایش ملی باستان شناسی ایران در مشهد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین همایش ملی باستان شناسی ایران صبح چهارشنبه با حضور جمعی از علاقه مندان به باستان شناسی و دانشجویان این رشته در محل موزه بزرگ خراسان واقع در پارک کوهسنگی مشهد مقدس برگزار شد.

دبیر علمی همایش ملی باستان شناسی روز چهارشنبه در این همایش با اشاره به برگزاری نخستین دوره این همایش توسط دانشگاه بیرجند در سال ۹۲ اظهار کرد: خروجی نخستین دوره آن انتشار چکیده مقالات همایش در قالب سه جلد کتاب بود.

حسن هاشمی با اشاره به اینکه برگزاری مستمر همایش ها در سطح بین المللی جز با داشتن یک ساز و کار دائمی و نقشه راه و اهداف بلند مدت امکان پذیر نیست، افزود: به همین منظور دبیرخانه دائمی همایش ملی باستان شناسی در دانشگاه بیرجند فعالیت خود را آغاز کرد.

وی با ابراز تاسف از نبود توجه به خراسان از نظر باستان شناسی به آن و نام گذاری این منطقه به منطقه سفید گفت: یکی از اهداف برگزاری این همایش توجه باستان شناسان و پژوهشگران به خراسان است.

دبیر علمی همایش ملی باستان شناسی از ارسال بیش از هفت هزار چکیده مقاله به دومین همایش ملی باستان شناسی ایران خبر داد و تصریح کرد: از این تعداد ۷۰ مقاله اختصاص به اعضای هیئت علمی دانشگاه ها داشت و ۱۲۸ مقاله نیز برای چاپ در مجموعه مقالات همایش انتخاب شد.

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با روش های ژئوفیزیک اکتشافی و کابرد آن در باستان شناسی از برنامه های جنبی این همایش دو روزه است.

به گزارش خبرنگار مهر، از حاشیه های دومین همایش ملی باستان شناسی ایران غیبت سطانی فر رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بود که به گفته حاضران در این مراسم نبود وی کاملا محسوس بود.

گفتنی است با وجود اینکه حسین زارع صفت مدیر کل میراث فرهنگی خراسان رضوی نیز طبق برنامه ارایه شده به عنوان یکی از سخنرانان در این همایش معرفی شذه بود اما در این مراسم حضور نیافت.