به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، حسین شیخ‌الاسلام با تایید خبر سفر هفته آینده هیئت پارلمانی انگلیس به ایران اظهار داشت: قرار است کریستین بلانت، رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان انگلستان در صدر هیئتی پارلمانی به کشورمان سفر کند.

وی افزود: حضور هیئت پارلمانی انگلیس در ایران در جهت همکاری‌های مجالس دو کشور است.

شیخ‌الاسلام خاطرنشان کرد: این سفر به دعوت علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی انجام می‌شود و قرار است بلانت در این سفر سه روزه با برخی مقامات کشورمان از جمله رئیس مجلس شورای اسلامی، بروجردی رئیس گروه دوستی پارلمانی دو کشور، علی‌اکبر ولایتی و کمال خرازی دیدار و گفتگو کند.