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۲۷ آبان ۱۳۹۴، ۱۵:۴۲

شیخ‌الاسلام اعلام کرد؛

هیات پارلمانی انگلیس هفته آینده به تهران سفر می‌کند

هیات پارلمانی انگلیس هفته آینده به تهران سفر می‌کند

مشاور امور بین‌الملل رئیس مجلس شورای اسلامی، از سفر هیات پارلمانی انگلیس به تهران در هفته آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، حسین شیخ‌الاسلام با تایید خبر سفر هفته آینده هیئت پارلمانی انگلیس به ایران اظهار داشت: قرار است کریستین بلانت، رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان انگلستان در صدر هیئتی پارلمانی به کشورمان سفر کند.

وی افزود: حضور هیئت پارلمانی انگلیس در ایران در جهت همکاری‌های مجالس دو کشور است.

شیخ‌الاسلام خاطرنشان کرد: این سفر به دعوت علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی انجام می‌شود و قرار است بلانت در این سفر سه روزه با برخی مقامات کشورمان از جمله رئیس مجلس شورای اسلامی، بروجردی رئیس گروه دوستی پارلمانی دو کشور، علی‌اکبر ولایتی و کمال خرازی دیدار و گفتگو کند.

کد مطلب 2971762

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