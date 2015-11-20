اختصاص ۲۶میلیارد تومان برای احیای باغات لیموترش هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از جهادکشاورزی هرمزگان، ناصر حیدری پوری گفت: در سفر اخیر محمد باقر نوبخت معاون ریاست جمهور به استان، طرح مبارزه با بیماری جاروی جادوگر واحیاء ۱۳هزار هکتار باغات امحاء شده لیموترش با اعتبار ۲۶میلیاردتومان پیشنهاد شد که وی در خصوص تامین این اعتبارات قول مساعد داد. پیش بینی می شود ۲۰میلیاردتومان این اعتبار را دولت تامین کند ومابقی بصورت مشارکتی، از بهره برداران اخذ شود.

وی با بیان اینکه درسالهای گذشته میزان تولید لیموترش در هرمزگان ۱۴۰هزارتن بود وهم اکنون به ۳۰تا ۴۰هزارتن رسیده است اظهارداشت : یکی از مهمترین برنامه های سازمان جهاد کشاورزی احیاء ۱۳هزار هکتار باغات امحاء شده لیموترش است. با برنامه ریزی های انجام شده در سالجاری ۳۰هزار نهال لیمو پرشین لایم با هدف ایجاد باغات مادری لیموترش وارد استان می شود.

حیدری پوری با اشاره به اینکه در استان هفت هزار هکتار باغ لیموترش بومی وجود دارد وکانون بیماری جاروی جادوگر هستند، تصریح کرد: برای کنترل بیماری جاروی جادوگر دراین باغها پروژه های به باغی ، تغذیه وبهداشت باغات در دستور کار قرار دارد