داعش یک تفکر غلط است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خسروی صبح پنجشنبه در آئین تکریم از مقام کتابداران که در کتابخانه مرکزی سمنان برگزار شد ضمن بیان تبریک هفته کتاب و کتابخوانی افزود: نویسندگان از برکات و خیرات کتابهایی که می نویسند و افراد با خواندن آن مسیر زندگی خودشان را تغییر می دهندقطعأ بهره مند خواهند شد.

وی با اشاره به این مطلب که نویسندگان، کتاب و سطح علمی امروز ما سرنوشت آیندگان را رقم می زند، افزود: آیندگان با این عوامل متوجه خواهند شد در این نسل چه افرادی با چه طرز تفکری زندگی می کردند.

سلمان رشدی مبارزه با اسلام را اول با کتاب شروع کرد

نماینده مردم شهرستانهای سمنان، سرخه و مهدیشهر در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه دشمنان هر جایی که می خواهند ضربه را بزنند اول از کتاب شروع می کنند، عنوان کرد: سلمان رشدی مبارزه با اسلام را با انتشار یک کتاب شروع کرد.

خسروی با بیان اینکه کتاب می تواند مبنا و متلاشی کننده حکومت و روش های جدید برای حکومت داری باشد، بیان داشت: حضرت امام خمینی (ره) با یک کتاب مبنای حکومت خود را اعلام کرد.

وی، سمنان را استانی با پیشینه فرهنگی غنی خواند و گفت: حضور هفت نماینده خبرگان و دو رئیس جمهوری از این استان نشان از موقعیت این خطه است.

اقتصاد مقاومتی تنها راه برون رفت از بحران

عضومجمع نمایندگان استان سمنان در مجلس شورای اسلامی از اقدامات خوب مجلس در حوزه کتاب خبر داد و افزود: ابلاغ جدید در خصوص واریز بخشی از درآمد شهرداری ها به حوزه کتابخانه ها از جمله اقدامات بوده است.

خسروی با اشاره به وضعیت کنونی جامعه گفت: اگر قرار باشد متکی به این باشیم که افرادی از خارج کشور مشکلات ما را رفع کنند این مهم محقق نمی شود.

وی ضمن تاکید بر اینکه باید روی پای خودمان بایستیم و اقتصاد مقاومتی را تقویت کنیم، گفت: تقویت تولید داخلی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی تنها راه برون رفت از بحران است.

داعش یک تفکر غلط و مهمترین معضل روز دنیا است

نماینده مردم شهرستانهای سمنان، سرخه و مهدیشهر در مجلس شورای اسلامی همچنین با تاکید بر اینکه داعش یک تفکر غلط و مهمترین معضل روز دنیا است، گفت: داعش با بمباران از بین نمی رود بلکه باید تفکر آن را از بین برد.

خسروی ازکلید خوردن جنگ صلیبی سوم خبر داد و بیان داشت: هم اکنون این جنگ را با تفکر و از مهد تمدن پاریس آغاز کرده اند.

وی از متفکران، نویسندگان، فرهیختگان و اهالی فرهنگ خواست تا با قلم و ترسیم صحنه های واقعی از دنیای کنونی، تفکر وهابیت و داعش را از بین ببرند.

عبادت و تفکر بدون فراغت امکان پذیر نیست

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان نیز در این آئین با اشاره به این مطلب که برای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی باید به دنبال اوقات فراغت بود، اظهار داشت: عبادت و تفکر بدون فراغت امکان پذیر نیست.

محمدرضا سوقندی با تاکید بر اینکه در مشغله ذهن نمی شود تفکر سالم داشت و در شلوغی بازار هم نمی توان با خدای خویش خلوت کرد، بیان داشت: یکی از رقبای جدی فرهنگ مطالعه رقبایی هستند که اوقات فراغت را پر می کنند.

وی کتاب را یک رسانه در کنار رسانه های دیگر دیداری، شنیداری و شفاهی دانست و افزود: غالبأ فرهنگ ایرانیان به صورت شفاهی است یعنی بیشتر اهل حرف هستند تا مطالعه.

ایجاد جریان فرهنگی بر عهده عموم مردم است

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان همچنین با تاکید بر اینکه مطالعه با اندیشدن موجب ایجاد یک جریان فکری به عنوان رسالت اصلی جامعه می شود، عنوان کرد: ایجاد جریان فرهنگی بر عهده عموم مردم است.

سوقندی با اشاره به این مطلب که نخبگان جامعه، نویسندگان و اندیشمندان کسانی هستند که زایش دارند، افزود: نوشتن و تولید کردن مانند «زایش» می ماند.

وی تصریح کرد: رونمایی از کتاب مانند گرفتن جشن تولد تفکر و اندیشه است.

کتاب نماینده تفکر و تحول است

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان کتاب را نماینده تفکر و تحول دانست و افزود: هیچ تمدنی و فرهنگی بدون تفکرو اندیشه و خرد ورزی استوار و پایدار نمی ماند.

سوقندی ضمن تاکید بر اینکه امروزه برای اثبات حق و نفی باطل باید کار کرد، افزود: آنچه که تولید می شود یعنی جریان فکری که باید به جریان فرهنگی تبدیل شود.

وی با تاکید بر اینکه در گذشته کالاها و فکر خوب نیاز به تبلیغ نداشت، اظهار داشت: امروزه فکر و اندیشه خوب نیاز به بازاریابی و تبلیغ دارد چرا که رقیب پیدا کرده است.

کتابداران دارای نقش بسزایی در جامعه هستند

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان با اشاره به اهمیت نقش کتابداران در جامعه افزود: در حال حاضر این قشر در خصوص نوع کتاب، استفاده و سیر مطالعاتی کتاب و همچنین نوع ارتباطات به مخاطبان مشاوره می دهند.

سوقندی با اشاره به برگزاری نمایشگاه کتاب سمنان در هفته گذشته عنوان کرد: با توجه به اینکه مردم به دنبال رونق اقتصادی هستند اما در آن چند روزی که نمایشگاه برپا بود نیم میلیارد تومان کتاب خریداری شد که این خود دارای پیام است.

وی ضمن قدردانی از «عبدالرفیع حقیقت» نویسنده استان سمنان خاطر نشان کرد: ایشان کتاب های خود به ارزش ۳۰میلیون تومان را برای جریان سازی به کتابخانه های استان اهداء کرده است و این نشان می دهد نویسنده های استان دغدغه مردم استان را دارند

یک میلیون و ۷۷۵جلد کتاب در کتابخانه های استان سمنان موجود است

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان سمنان نیز در این آئین با بیان اینکه ۴۸ کتابخانه نهادی، ۱۷ کتابخانه مشارکتی و دو کتابخانه مستقل در استان فعالیت دارند، گفت: در سالجاری ۱۲ هزار و ۵۰۰ جلد کتاب از سوی نهادها، سازمان ها، نویسندگان، ناشران وخیران به کتابخانه های استان سمنان اهداء شده است

علیرضا شاه حسینی با اشاره به وجود یک میلیون و ۷۷۵جلد کتاب در کتابخانه های عمومی سطح استان افزود:اهدای کتاب در استان رشد ۴۵ درصدی داشته است.

وی ضمن بیان اینکه ۴۱ هزار و ۱۸۸ نفر عضو فعال کتابخانه های عمومی استان سمنان هستند، اظهار داشت: اکنون در كشور نسبت به جمعيت از نظر تعداد كتاب و تعداد كتابخانه دارای رتبه های برتر هستیم.

ارتقای پنج درصدی شاخص عضویت در کتابخانه های عمومی استان سمنان

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان سمنان افزایش شش باب کتابخانه شهری و روستایی، تاسیس انجمن خیرین کتابخانه ساز در استان سمنان، ارتقای پنج درصدی شاخص عضویت در کتابخانه های عمومی، افزایش ۱۹ درصدی منابع در کتابخانه های عمومی، افزایش شش درصدی امانت کتاب در کتابخانه های عمومی نسبت سال گذشته و ایجاد ۱۰۰ درصدی بخش کودک در کتابخانه های عمومی را از جمله فعالیت های اداره کل کتابخانه های عمومی استان در دوسال اخیر دانست.

شاه حسینی افزود: رونمایی از ۵۰ عنوان کتاب به منظور معرفی و شناساندن منابع به مخاطبان، برگزاری سه نشست کتابخوان اصلی و اجرای برنامه های فرهنگی شامل ۴۲ مورد مسابقات، جشن های کودک، بازدید دانش آموزان از جمله فعالیت های این اداره کل در سالجاری بوده است.

وی توجه بیشتر به افزایش اعضای کتابخانه ها برای ارتقای فرهنگ عمومی را ضروری دانست و گفت: تقویت منابع کتابخانه ای و افزایش اعضا دو عامل مهم در توسعه مطالعه و ارائه خدمات به مردم است.

انتقال آگاهی از مهمترین ویژگی های کتاب است

یکی از نویسنده های استان سمنان هم در این آئین با اشاره به اینکه این استان دارای آگاه ترین افراد اجتماع است، گفت: انتقال آگاهی از مهمترین ویژگی های کتاب است.

عبدالرفیع حقیقت با اشاره به سخنان بزرگان در خصوص کتاب و مطالعه افزود: کتاب دارای ارزش است.

وی خواستار مطالعه کتاب حتی به صورت اندک قبل از خواب شد.

خبرنگار خبرگزاری مهر به عنوان فعال حوزه کتاب تجلیل شد

در این آئین که با حضور نویسندگان، کتابداران و اهالی کتاب و فرهنگ دوستان برگزار شده بود پس از اجرای برنامه هایی از جمله پخش سرود، پخش کلیپ، خواندن شعرهای سمنانی از عبدالرفیع حقیقت نویسنده ۱۲۱ عنوان کتاب، اهداء کنندگان کتاب و خیرین در این حوزه، کتابداران و خبرنگاران اعظم سالار از خبرگزاری مهر و فاطمه احمدی روزنامه سیاست روز تجلیل شد.