مردم باید نیاز به قرآن را درک کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه سی و هشتمین مسابقات قرآنی استان البرز صبح امروز پنج شنبه با حضور رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه، فرماندار کرج، مدیرکل اداره اوقاف و امور خیریه استان البرز در باشگاه فرهنگی میلاد برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین سیدمصطفی حسینی با بیان اینکه یکی از اهداف نظام اسلامی ترویج معارف قرآن کریم است، گفت: سعادت و رستگاری ما زمانی است که قرآن در همه زمینه ها حاکم باشد.

وی با اشاره به اینکه مردم نیاز به خوراک و درمان و دیگر مایحتاج را احساس می کنند ولی نیاز به قرآن را احساس نمی کنند، گفت: اگر محافل قرآن برگزار نشود کسی خلائی احساس نمی کند و پیگیر چرایی آن نمی شود که این معضل بزرگی است.

وی برگزاری مسابقات قرآن کریم را در ایجاد فضای قرآنی موثر دانست و گفت: در حین برگزاری مسابقات استعدادهای قرآنی شناسایی می شوند.

رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور گفت: کشف استعدادهای قرآنی حاصل برگزاری ۳۸ دوره مسابقات قرآنی است همچنین برگزاری رقابت های قرآنی فضای قرآنی کشور را رشد و تعالی می دهد.

وی با اعلام اینکه این مسابقات مقدمه ای برای قرآنی شدن رفتار و شخصیت ما است، گفت: امیدواریم با همت مسئولان نظام بتوانیم قدم های بزرگتری برای ترویج فرهنگ قرآنی بر داریم.

حجت الاسلام و المسلمین حسینی با بیان این که حفظ قرآن زمینه تدبر و تامل در قرآن را فراهم می کند گفت: تامل در قرآن باید استمرار داشته باشد بسیاری از افراد با هر مسئله ای مواجه می شوند از راهنمایی های قرآن استفاده می کنند.

رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه در پایان گفت: قرآن کتاب زندگی و سرلوحه سعادت ما است و هیچ نسخه ای برای درمان دردهای روحی ما غیر از قرآن وجود ندارد.

توجه کافی به مطالعه قرآن نشده است

در ادامه مراسم محمدتقی ایرانی فرماندار شهرستان کرج، با اشاره به اینکه بسیاری از کاستی های جامعه بررسی می شود، افزود: مثلا در حوزه کتاب خوانی، آسیب شناسی می شود که چرا در سبد خانوار سرانه مطالعه کتاب کم است اما متاسفانه در بحث مطالعه قرآن و کلام خداوند شرایط کاملا متفاوت است و در این زمینه توجه کافی صورت نمی گیرد.

ایرانی گفت: وقتی گفته می شود ما در محضر قرآن هستیم یعنی قرآن زنده است و ما در حضور صاحب کلام آن هستیم این عنوان برای کتاب های دیگر به کار برده نمی شود پس این گفته جایگاه و ارزش قرآن را نشان می دهد.

وی با بیان اینکه کسانی که با قرآن نشست و برخاست می کنند با حی زنده نشست دارند، گفت : نشست و برخاست با قرآن در انسان روح دمیده و حیات مجدد می دهد.

ایرانی در ادامه با بیان اینکه پیامبر اکرم و ائمه مفسران راستین قرآن هستند گفت: قرآن را می توان با تفسیر پیامبر و ائمه اطهار به صورت کامل دریافت.

اعلام آمادگی البرز برای میزبانی مسابقات قرآنی کشوری

وی با تاکید بر اینکه البرز قابلیت تبدیل به پایگاه قرآنی کشور را دارد، گفت: کرج آمادگی میزبانی مسابقات قرآنی کشوری را دارد برای ترویج و اشاعه فرهنگ قرآنی همکاری های لازم انجام می شود.

در ادامه حجت الاسلام و المسلمین محمد صالحی مدیرکل اداره اوقاف و امور خیریه استان البرز گفت: مسابقات مقطع شکوفه ها در سال جاری و به کمک اداره آموزش و پرورش استان برگزار شد مسابقات مقطع بزرگسالان با شرکت ۹ هزار نفر در مرحله شهرستانی برگزار و حدود ۱۸۰ نفر از آنها به مرحله استانی راه پیدا کردند.

حجت الاسلام صالحی افزود: ۲۰ نفر از شرکت کنندگان به مرحله کشوری راه پیدا کردند و برای رقابت در مسابقات کشوری که ۲۸ آذر ماه در کرمانشاه برگزار می شود آماده می شوند.

بهترین راه دفاع در برابر تهاجم فرهنگی پناه بردن به دژ محکم قرآن است

وی با تاکید بر اینکه طرح حفظ قرآن با محوریت بقاء متبرکه در البرز با جدیت در حال پیگیری است گفت: بالغ بر ۱۲ هزار نفر البرزی در مسابقات قرآنی شرکت کردند و هدف از برگزاری مسابقات قرآنی اشاعه فرهنگ و ترویج قرآن است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان البرز در پایان گفت: در حوزه نشر و ترویج فرهنگ قرآنی جز دستگاه های برتر هستیم و معتقدیم بهترین راه دفاع در برابر تهاجم فرهنگی پناه بردن به دژ محکم قرآن است.