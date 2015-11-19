به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل مقام معظم رهبری در گفتگویی با پایگاه اینترنتی روزنامه السفیر لبنان گفت: گروههای افراطی خود را در پشت عربستان مخفی کرده اند و یا با پولهایی که عربستان به آنها می دهد فعالیت می کنند. افکار عمومی نمی تواند این موضوع را قبول کند.

وی درباره تحرکاتی که علیه ایران صورت می گیرد افزود: ما در واقع هیچ نگرانی نداریم زیرا این هزینه ای است که برای حفظ استقلالمان می پردازیم. ما می دانیم استقلال این هزینه را ایجاب می کند. ملاحظه کنید فرق بین ما که از این استقلال برخورداریم و دولتهای دیگری که استقلال ندارند، چیست. ملاحظه کنید آیا هیچ کشور یا رئیس کشوری در کشورهای اسلامی یا کشورهای جهان سوم جرات می کند اینهمه از آمریکا و اسرائیل انتقاد کند آنگونه که رهبر معظم انقلاب با این شجاعت انتقاد می کند.

ولایتی تاکید کرد: اخیرا حرفی از سوی شیخ الازهر(دکتر امام احمد خطیب) نقل شد که درباره لزوم نزدیک شدن سنی و شیعه به یکدیگر است تا دشمنان از اختلاف مذهبی بین آنها سوء استفاده نکنند. من این حرف را مستقیما نشنیدم اما فهمیدم که وی گفت در جهان عرب ما شخصی بهتر از جناب سید حسن نصرالله که شیعه است نداریم که اینگونه در برابر صهیونیستها بایستد. ما چه کسی را بین کشورهای اسلامی و مسلمانان به جز آقای خامنه ای داریم که با این صلابت در برابر آمریکا بایستد. آیا به نفع ما است که بگوئیم اینها از ما هستند یا از ما نیستند. در حقیقت ارائه دلیل بصورت عقلانی است. این فایده استقلال و محصول آن است. این بهای حفظ استقلال است.

وی افزود: در ۳۷ سال گذشته با تحریم تجاری جامع و محاصره اقتصادی روبرو بودیم. ما کشوری بزرگ هستیم که می توانیم غذای ملت مان را فراهم کنیم. از حیث نظامی و امنیتی قدرت دفاعی داریم تا هیچ کسی جرات نکند به ما حمله کند. در بخش انرژی همچنین است. ایران نفت و گاز دارد و اگر نفت و گاز را با یکدیگر جمع کنیم ایران بزرگترین منبع انرژی جهان است. بنابراین براساس قدرت و استقلال و اعتماد به نفسی که داریم قدرت نخست منطقه هستیم. هیچ کس از بشار اسد رئیس جمهور به اندازه جمهوری اسلامی ایران حمایت نکرد. حتی روسیه حمایت لازم را ارائه نداد. با کمک حزب الله و عراق حمایت لازم از بشار اسد رئیس جمهور را فراهم کردیم و طرح آمریکا را در سوریه، لبنان و عراق به شکست کشاندیم. ما هرگز از بشار اسد رئیس جمهور و رئیس دولت عراق، مقاومت لبنان، فلسطین، حماس و جهاد اسلامی در فلسطین دست نمی کشیم. تا زمانی که این موضع را داشته باشیم تحریم اقتصادی باقی خواهد ماند.



ولایتی تاکید کرد: همکاری با دیگران باید بر اساس احترام متقابل باشد. نمی شود که ما در راستای همکاری حرکت کنیم و دیگران اقدامی انجام ندهند. در برابر قدرت ما باید قدرتمند باشم. همه بر نقش ایران تاکید دارند. آمریکایی ها از ایران خوششان نمی آید اما چاره ای ندارند که ایران در صحنه باشد. ما درسوریه شهید داده ایم و سوریه را جدا از خود نمی دانیم. در لبنان و عراق شهید داده ایم و با همه توان به آنها کمک کرده ایم. آینده منطقه از آن ملت های منطقه است. ایران ستون فقرات ثبات این ثبات است.

ولایتی در پاسخ در سئوالی السفیر مبنی بر وخامت اوضاع اقتصادی در ایران گفت: هرگز چنین نیست چرا باید اقتصاد وخیم باشد. دولت با همه مشکلات کشور را اداره می کند. این شایعات در راستای جنگ روانی است و من اعلام می کنم که چنین موضوعی صحت ندارد جمعیت ایران در حال ۸۰ میلیون نفر است و همه از گاز بهره مند هستند. به همه نقاط کشور برق رسانی شده است ما مازاد را به خارج از جمله عراق و ترکیه صادر می کنیم. از نظر ترانزیت کالا ایران از وضعیت مطلوبی برخوردار است.

مشاور امور بین الملل رهبری در ادامه به سفر به چین و محورهای آن پرداخت و گفت: از چین دعوتی دریافت کرده ایم در هفته دوم دسامبر به آنجا می رویم. جاده ابریشم محور سفر خواهد بود که از ایران به سوی خاورمیانه و اروپا می رسد.

وی در ادامه به حجم مبادلات میان ایران و چین که ۵۲ میلیارد دلار است اشاره کرد و از تلاش برای افزایش حجم این مبادلات به ۲۰۰ میلیارد دلار خبر داد و بیان کرد: به سبب تحریم اقتصاید چینی ها امکان انتقال پول به ایران را نداشتند اما معادل آن را در صادرات نفت ایران سرمایه گذاری کردند یعنی اینکه ۲۲ میلیارد بدهی چین به ایران بوده است و به اندازه این مبلغ در داخل ایران سرمایه گذاری کردند. توافق کردیم که پولی که آنها می خواهند بپردازند در داخل کشور به اندازه سه برابر سرمایه گذاری شود یعنی اگر صادرات نفت ۱۰ میلیارد دلار است آنها باید ۳۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری کنند.

ولایتی در ادامه تاکید کرد: اروپایی ها و آمریکایی ها باید بدانند که همکاری استراتژیکی میان ایران، روسیه و چین برقرار است و یکی از این نوع همکاری در سوریه برقرار است و انتظار داریم که این توافق فراگیر شود و شامل عراق نیز در صورتی که دولت آن موافقت کند بشود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در سپتامبر گذشته از ائتلاف ایران، روسیه، سوریه و عراق سخن گفت.

ولایتی در ادامه ضمن تشریح وضعیت دانشگاه ها و پیشرفتهای اقتصادی ایران به به نقش آمریکا و عربستان در پایین آوردن قیمت نفت برای وارد کردن فشار به ایران و روسیه اشاره کرد و افزود: این در دوره ریگان قیمت نفت از ۴۵ به ۶ دلار کاهش یافت اما قیمت ها دوباره بالا رفت. اهمیت نفت در تنظیم بودجه در حال حاضر بسیار کمتر از سابق است. قبلا نود درصد بودجه بر اساس نفت بود اما در حال حاضر ۶۰ درصد بر اساس نفت است.

وی در ادامه به نقش ترکیه در سوریه پرداخت و گفت: ترکیه علیه بشار اسد حرکت کرد. ما روابط دوستانه با ترکیه را حفظ کردیم و این سیاست را ادامه می دهیم اما در قبال سوریه اختلاف نظر با ترکیه داریم اگر حمایت ما از سوریه نبود و دمشق را رها می کردیم سرنوشتی به مراتب بدتر از لیبی پیدا می کرد. آنها قصد تقسیم سوریه به ۵ کشور و عراق به سه کشور را داشتند ما در برابر این طرح ایستادیم و ایستادگی می کنیم. به صراحت می گویم اگر این موضع ایران نبود دمشق و بغداد سقوط می کرد. در یکی از نشستهای مذاکرات هسته ای آقای ظریف و جان کری وزیر خارجه آمریکا با هم دیدار داشتند. کری به ظریف گفت که ما می دانیم که شما به دولت عراق کمک می کنید. آقای ظریف نیز به وی گفت بله این امر صحیح است، اما اگر ما این کار را نمی کردیم، داعش به جای اینکه از موصل با شما تماس تلفنی برقرار کند، از بغداد این کار را می کرد. مگر اسرائیل نگفته که داعش کاری با آن ندارد و این یعنی اینکه در صورت سقوط بغداد و دمشق، اسرائیل بر این دو تسلط می یافت.

وی افزود: اگر ایران به یمن کمک نمی کرد، صنعا امروز به دست کسانی که به آن حمله کرده اند، سقوط می کرد. بنابراین من اغراق نمی کنم که ایران ستون فقرات منطقه و جهان اسلام است. ما کسی را در جهان نمی شناسیم که همچون آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی با این صلابت و قدرت در برابر آمریکا و اسرائیل و هم پیمانان آمریکا آنها بایستد.

درباره روابط با روسیه گفت: همکاری ما با روسیه روز به روز گسترده تر می شود و به اعتقاد شخصی من روابط ما با روسیه به سمت روابط استراتژیک در حال حرکت است و همچنین در باره چین نیز همین وضعیت است.

مشاور مقام معظم رهبری در پاسخ به این سؤال که آیا حضور قوی روسیه در سوریه با هماهنگی ایران صورت گرفته است، گفت: بله حتما هماهنگی صورت گرفته است. ما همیشه به استحکام روابط بین روسیه و سوریه و روسیه و ایران اعتماد داشتیم و همیشه تاکید کردیم که این ارتباطات مبتنی بر احترام متقابل است و ما هیچ نگرانی از این بابت نداریم و مراقب اوضاع هستیم که این روابط به همین منوال برقرار باشد.

درباره وضعیت بشار اسد نیز بیان کرد: مواضع بشار اسد رئیس‌جمهور سوریه در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری قوی تر و استوارتر شده است و این شیب رو به بالا در حال حرکت است. زمانی، معارضان مسلح در دمشق پیشروی کرده بودند و به مسافت ۲۰۰ متری یا ۳۰۰ متری دفتر بشار اسد رسیده بودند، اما آنها الان کجا هستند؟ ارتش سوریه موفق شد فرودگاه کویرس را بعد از چند سال محاصره از سوی تروریستها آزاد کند. این درگیری سخت ترین درگیری هایی بود که منطقه طی سالهای گذشته با آن مواجه بود. سخت تر از جنگ ۱۶ روزه و جنگ ۳۳ روزه بین حزب الله و رژیم صهیونیستی و سخت تر از جنگ ۲۳ روزه و جنگ ۸ روزه و جنگ ۵۱ روزه در غزه بوده است. نبرد بسیار سختی بود.

هیچ کسی به غیر از ایران و حزب الله و هم پیمانان آنها نمی توانست بار نبرد در سوریه را به دوش بکشد و در کنار این کشور بایستد. نبرد بسیار سختی بود. ما فرض بر این می گذاریم که آمریکایی ها حسن نیت داشتند و جنگی زمینی علیه داعش آغاز می کردند اما آنها شکست می خوردند، زیرا داعشی ها و وهابی ها و عناصر القاعده و تکفیری های دیگر مانند خوارج بر اساس عقیده خود می جنگند و ایران و حزب الله و برخی از گروههای مردمی در عراق توان ایستادگی در برابر آنها را دارند زیرا بر اساس عقیده می جنگند.

وی درباره عراق افزود: معتقدم که اوضاع رو به بهبود خواهد بود. سرنوشت جنگ در سوریه بر اوضاع در عراق تاثیر مثبتی خواهد گذاشت. هرگونه تاثیری خواه تاثیر منفی یا مثبت در سوریه بر عراق تاثیر می گذارد. ما معتقدیم که اوضاع در عراق نیز حل خواهد شد اما این امر آسان نیست. اهمیت عراق بیش از هر کشور عربی دیگر است. در سوریه نیازی فوری است که بحران این کشور حل شود، اما اهمیت عراق بیش از سوریه است.

وی در پایان بر ضرورت وحدت میان شیعی و سنی تاکید کرد و گفت: تا زمانی که کنترل اوضاع در دست افراد عاقل دو طرف است جای نگرانی وجود ندارد. همه تلاش ها باید برای جلوگیری از اختلافات و عدم گسترش آن باشد. رفتارهای گروه های افراطی در دنیا قابل قبول نیست.