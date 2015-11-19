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۲۸ آبان ۱۳۹۴، ۱۸:۱۹

در دیدار لاریجانی با استاندار و شهردار قم صورت گرفت؛

تأکید بر تقویت زیرساخت راه‌آهن قم و توسعه منطقه سلفچگان

تأکید بر تقویت زیرساخت راه‌آهن قم و توسعه منطقه سلفچگان

قم - تقویت زیرساخت راه‌آهن قم و توسعه منطقه سلفچگان در دیدار استاندار و شهردار قم با رئیس مجلس شورای اسلامی مورد تأکید قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری مجلس شورای اسلامی، سید مهدی صادقی استاندار و سید مرتضی سقاییان‌نژاد شهردار قم امروز پنج‌شنبه با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار کردند.

گفتنی است در این دیدار استاندار و شهردار قم گزارشی درخصوص وضعیت شهری و استانی قم ارائه کردند.

براساس این گزارش در این دیدار همچنین موضوعات مهمی در زمینه توسعه استان قم از جمله تکمیل محورهای بلوار پیامبر اعظم(ص)، تقویت راه‌آهن، توجه به بهسازی کمربندی شهر قم و گسترش فضای سبز این استان مطرح و درخصوص آن‌ها تصمیم‌گیری شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین بر پیگیری بیمارستان ۱۰۰۰ تختخوابی قم تأکید کرد.

همچنین در این دیدار مسئله حمایت از توسعه امور رفاهی منطقه سلفچگان مورد تأکید قرار گرفت و تصمیماتی برای ارتقای این منطقه اتخاذ شد.

کد مطلب 2972524

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