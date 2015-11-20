به گزارش خبرنگار مهر، در جریان برگزاری رزمایش «الی بیت المقدس ۹۴» که صبح امروز در حوالی استان قم برگزار شد با اعلام رمز «لبیک یا حسین» توسط سرلشگر جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی چند فروند بالگرد و هواپیمای توکانو نیروی هوافضای سپاه در منطقه رزمایش به پرواز درآمدند.

بنابر این گزارش، ۳ فروند هواپیمای توکانو و ۲ فروند بالگرد نیروی هوافضای سپاه اهداف از پیش تعیین شده را هدف قرار دادند.

گفتنی است سردار ربانی، معاون عملیات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی سخنانی در جریان این رزمایش گفت: در این رزمایش نیروی هوافضای سپاه با پشتیبانی هوایی و آتش عمق مناطق اجرایی را مورد هدف قرار می‌دهند.

معاون عملیات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرد: یکی از مأموریت های هوافضای سپاه، پشتیبانی از نیروهای سطحی است.