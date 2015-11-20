به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غیاث‌الدین طه محمدی در خطبه‌های نماز جمعه همدان با اشاره به اینکه یک انحراف زشت اخلاقی موجب انحراف قوم لوت شد، بیان داشت: این رویه باعث کنار گذاشته شدن فریضه ازدواج در این قوم شد که بزرگ‌ترین گناه است.

وی با بیان اینکه هیچ قومی تا آن زمان دنبال این عمل نرفته بود و به تعبیر قرآن آنان قومی اسراف‌کار بودند، گفت: این انحراف غربی‌ها را نیز فراگرفته است.

وی با بیان اینکه همجنسگرایی باعث قطع شدن نسل می‌شود و از طرفی زنان نیز به فساد کشیده می‌شوند، ادامه داد: انسان گاهی اسیر شیطان می‌شود و به‌جایی می‌رسد که از حیوانات نیز پست‌تر خواهند شد.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه همدان با اشاره به اینکه این کار توجیهی جز انحطاط اخلاقی و فرهنگی جامعه ندارد، گفت: امروزه گسست اخلاقی فکری در جامعه بشریت روی‌داده است.

آیت‌الله محمدی با بیان اینکه ظلم و بی حیایی اندازه دارد و گناه مانند سیل داشته‌ها را می‌برد، گفت: گناه کوچک کم‌کم موجب گناه بزرگ‌تری خواهد شد.

وی گفت: فردی که چادر را کنار بگذارد ارزش خود را کنار گذاشته و عروسکی بیش دیده نمی‌شود.

وی با اشاره به اینکه ثروتمندان چشم دیدن فقیران را ندارند، ادامه داد: وضع اقتصادی مردم مناسب نیست و ثروت از مال حلال جمع نمی‌شود و فردی که ظاهر و باطن آن از تقوا به دور است به قشر فقیر توهین می‌کنند.

فرمانده سپاه ناحیه همدان نیز در قبل از آغاز خطبه‌های نماز جمعه گزارشی از عملکرد این نیرو در همدان ارائه داد.

سرهنگ حسن برزگر با اشاره به اینکه ۴۵۲ بسیجی در مناطق محروم روستایی استان همدان حضور یافته و در محرومیت‌زدایی حاضر شده اند، گفت: در پایگاه‌های بسیج نیز خواهران بسیجی ۴۵ مورد جمع‌آوری جهیزیه برای افراد نیازمند انجام داده‌اند.

وی ادامه داد: تهیه و توزیع سبد کالا در مناسبت‌های مختلف از دیگر خدمات بسیج است که نزدیک به هزار سبد کالا در بین نیازمندان توزیع‌شده است

فرمانده سپاه ناحیه همدان با اشاره به اینکه ۸۰۰ نفر در مناطق محروم توسط پزشکان بسیجی ویزیت رایگان شده‌اند، بیان داشت: پنج پایگاه مقاومت جدید بسیج در استان احداث شده و ۲۶ مورد ذبح قربانی در بین نیازمندان را در یک سال اخیر داشته‌ایم.

وی اظهار داشت: ۱۳۰۰ نسخه کتاب و سی دی در بین مردم در راستای مقابله با ماهواره توزیع‌شده است.