جمع آوری سانتریفیوژها با برنامه باشد تا ملت مغبون نشود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عبدالکریم عابدینی در خطبه های این هفته نماز جمعه قزوین در مسجدالنبی با محکوم کردن حادثه تروریستی در فرانسه اظهارداشت: داعش که توسط غربی ها برای آزار و اذیت مسلمانان تربیت شده امروز سراغ مربیان و حامیان خود رفته اند و این سرنوشت همه جانیان و تروریستهاست.

وی افزود: حمله در فرانسه در واقع شکل پیشرفته حادثه ۱۱ سپتامبر است تا بتوانند دستاویزی برای حضور فیزیکی در منطقه داشته باشند و چون موفقیت های مردم مبارز منطقه و جنبش های کشورهای دیگر را می بینند، می خواهند پیروزی بدست آمده توسط مردم را به نام خود تمام کنند

در جمع آوری سانتریفیوژها تعجیل نکنیم

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین یادآورشد: جمع آوری سانتریفیوژها بسیار عجولانه بود و تعطیل کردن تجهیزات آب سنگین اراک باید با برنامه ریزی و حرکت متقابل طرف دیگر باشد.

وی بیان کرد: حرکت ما در این زمینه نباید عجولانه و به گونه ای باشد که خدای ناکرده ملت مغبون شود زیرا هنوز طرف مقابل کار خاصی نکرده است که ما اینقدر در جمع آوری سانتریفوژها عجله داریم.

بسیجی واقعی دنبال رضای الهی است

عابدینی با اشاره به هفته بسیج گفت: بسیجی واقعی نباید بدنبال جلب رضایت مدیر و فرمانده خود باشد بلکه آنچه اهمیت دارد رضایت خداوند و ائمه اطهار است و همه باید در این مسیر گام بردارند.

امام جمعه قزوین یادآورشد: بسیجی واقعی کسی است که با حریت بنویسد، درست عمل کند و در راه امر به معروف و نهی از منکر تلاش مضاعف داشته باشد و در راه حقیقت و دین از هیچ کوششی دریغ نکند.

پرداخت وام خودرو، غیرکارشناسی و برای خالی کردن پارکینگ خودرو سازان بود

خطیب جمعه قزوین در ادامه خطبه های نماز جمعه در خصوص وام خودرو گفت: این وام در ظاهر برای این بود که مردم صاحب خودرو شوند اما گویا هدف اصلی خالی کردن پارکینگها از خودروهای تولید شده بود و با این اقدام غیر کارشناسی و غیر تخصصی توقفگاههای خودروسازان خلوت شد.

عابدینی یادآورشد: مشکل مردم خریدن خودرو نیست بلکه شغل، مسکن، ازدواج مهمترین دغدغه مردم و بویژه جوانان است و این حرکت هیچ سنخیتی با اقتصاد مقاومتی ندارد.

وی اضافه کرد: به نظر می رسد اهداف اقتصاد مقاومتی باید برای مردم و مسئولان تبیین و آموزش داده شود تا شاهد این کارهای غیر کارشناسی نباشیم.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین در ادامه با بیان اهمیت حضور مردم در مراسم استقبال از شهدا تصریح کرد: پیکر مطهر شهید علی اکبر سلیمانی فردا در قزوین برگزار می شود و از مردم انتظار داریم چون گذشته در این مراسم بطور گسترده شرکت کنند