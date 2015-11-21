پیشنهاد ایران برای همکاری بیشتر غول های گازی جهان

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن نامدار زنگنه در مراسم آغاز به کار نشست فوق العاده مجمع کشورهای صادرکننده گاز با بیان اینکه موضوع اصلی نشست فوق العاده وزرا بحث و بررسی در مورد دستور کار و بیانیه سومین نشست گازی سران GECF است، گفت: براساس تصمیمات نشست‌های وزرای GECF قرار است نشست سران در تهران برگزار شود.

وزیر نفت با اعلام اینکه در دیدار نشست دیروز گروه بلندپایه، پیش نویس بیانیه سومین نشست سران آماده شد، تصریح کرد: این متن برای تایید نهایی به نشست فوق العاده وزیران ارائه شد.

رئیس نشست فوق العاده مجمع کشورهای صادرکننده گاز با اعلام اینکه یکی از ویژگی های اصلی سومین نشست گازی سران تعداد وزرا و مقام‌های دولتی است که در آن شرکت کرده اند که نشانگر اهمیتی است که دولت‌ها برای این موضوع قائل هستند، اظهار داشت: به عنوان میزبان سومین نشست سران، جمهوری اسلامی ایران مفتخر به میزبانی از ٩ تن از سران کشورهای عضو مجمع به همراه رئیس جمهوری ترکمنستان است که حضور آنها سطح برگزاری این نشست را بسیار ارتقا داده است.

این عضو کابینه دولت افزود: بدون شک این نشست زمینه را برای تبادل نظر، همکاری‌های هرچه بیشتر و همگرایی میان اعضای فعلی مجمع و نیز تشویق دیگر دولت‌ها برای پیوستن به GECF هموار می کند.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه موضوع اصلی نشست فوق العاده وزیران، تأیید پیش نویس بیانیه ای است که نمایندگان ما در گروه بلندپایه آن را نهایی کرده اند، اظهارداشت: دو اصل مقرر در بیانیه های مربوط با دو نشست سران قبلی، حقوق حاکمیت کشورهای عضو GECF بر منابع انرژی خود و تقویت سیاست‌های همکاری و هماهنگی میان اعضا و غیره در این بیانیه هم در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه سال ٢٠١٥ از نظر مباحث مربوط به تغییرات آب و هوا سالی بی سابقه و منحصر به فرد بود و همچنین نشست زیست محیطی کاپ نیز قرار است هفته آینده در پاریس برگزار شود، گفت: از آنجا که گاز طبیعی نعمتی ویژه است که می تواند کمک شایانی به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای کند و این موضوع در بیانیه سران در نظر گرفته شده است؛ بنابراین پیشنهاد شده است که پیام GECF در سومین اجلاس کاپ هم قرائت شود.

زنگنه تاکید کرد: یکی از نکات مهمی که در این بیانیه بر آن تأکید شده، نقش همکاری و هماهنگی میان کشورهای عضو GECF با هدف سرمایه گذاری‌های مشترک و تقویت همکاری‌های کشورهای عضو است.