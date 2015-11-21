آغاز عملیات نجات دریاچه ارومیه/ اتصال دو رودخانه در غرب کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث دانشجو گفت: پس از یکسال و اندی تلاش مستمر، مطالعات و اجرای اتصال دو رودخانه زرینه رود و سیمینه رود که به طول ۱۳.۶ کیلومتر است، برقرار شده و همزمان با انجام لایروبیهای گسترده در طول مسیر این دو رودخانه، در نهایت در شرایط حاضر، حجم آب موثری به میزان حدود ۳۰ مترمکعب در ثانیه در حال جریان به سمت دریاچه ارومیه است.
این مقام مسئول در وزارت نیرو افزود: هدف از اجرای این طرح را جلوگیری از پخش جریان آب رودخانه زرینهرود در محدوده انتهایی آن و در محل ورودی به دریاچه ارومیه و ممانعت از تبخیر سریع آن و ایجاد شرایط لازم برای انتقال آب به پیکره اصلی دریاچه است.
دانشجو با بیان اینکه این طرح یکی از پروژههای مصوب ستاد احیای دریاچه ارومیه است، اظهارداشت: با بهرهبرداری از این طرح از این پس امکان انتقال آب مازاد زرینهرود از طریق سیمینهرود به پیکره موجود رودخانه وجود خواهد داشت.
وی تصریح کرد: عملیات لایروبی رودخانههای مهم منتهی به دریاچه ارومیه، با هدف جلوگیری از پخش آب در اراضی کم عمق و کاهش تبخیر و هدررفت آب ورودی به دریاچه و هدایت آن به پیکره موجود که عمق بیشتری دارد، صورت میپذیرد.
دانشجو با بیان اینکه برای احیای دریاچه ارومیه به عزم ملی و حمایت و مشارکت اقشار مختلف مردم نیاز داریم، گفت: در همین راستا تغییر الگوی کشت کشاورزی به محصولات کم آببر و متناسب با اقلیم و شرایط منطقه و بهبود و بهسازی شبکههای آبیاری، ایجاد تشکلهای آببران، جلوگیری از برداشتهای غیرمجاز منابع آب و جایگزینی سامانههای نوین آبیاری در بخش کشاورزی ضروری بوده و لازم است برنامهریزیها و اقدامهای لازم در این راستا صورت گیرد.
