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۳۰ آبان ۱۳۹۴، ۱۶:۳۸

قائم‌مقام وزیر کشور با امام‌جمعه قزوین دیدار کرد

قائم‌مقام وزیر کشور با امام‌جمعه قزوین دیدار کرد

قزوین- حسینعلی امیری قائم‌مقام وزیر کشور با امام‌جمعه قزوین دیدار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی امیری ظهر شنبه در  دیدار با آیت‌الله عبدالکریم عابدینی نماینده ولی‌فقیه در استان به سوابق کاری و مدیریتی آقای همتی استاندار جدید قزوین اشاره و اظهار کرد: دولت و آقای رحمانی‌ فضلی تلاششان بر این است که استاندار‌ها حتماً با بخش‌های مختلف استان‌ها به‌ویژه با نمایندگان ولی‌فقیه، ائمه جمعه، نمایندگان خبرگان رهبری و نمایندگان مجلس شورای اسلامی تعامل، همکاری و همدلی داشته باشند.

وی تصریح کرد: استفاده از نیروهای متدین و متشرع، دارای اصالت خانوادگی و مذهبی همواره در دستور کار وزارت کشور قرار دارد.

امیری بیان کرد: وزیر کشور همواره به توسعه استان‌ها، معیشت مردم تأکید دارد و بنابراین درمجموع بررسی‌ها و با توجه به پیشینه مذهبی و تاریخی استان قزوین دکتر همتی به‌عنوان استاندار قزوین منصوب شد و امیدواریم با تدین و توانایی‌هایی که ایشان دارند موفق باشند.

در این جلسه آیت‌الله عبدالکریم عابدینی نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه قزوین نیز اظهار کرد: هر چه از اطراف‌ درباره استاندار جدید قزوین شنیده‌ام گزاره‌های امیدوارکننده از ایمان، تدین، تحصیل مرتبط با شغل، سوابق خوب و مدیریت‌های موفق بوده است

وی یادآور شد: همچنین برای آقای روزبه استاندار سابق که تلاش‌ها و زحمت‌های زیادی کشیدند از خداوند متعال طلب اجر و پاداش می‌کنیم.

کد مطلب 2973840

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