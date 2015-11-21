به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی امیری ظهر شنبه در دیدار با آیتالله عبدالکریم عابدینی نماینده ولیفقیه در استان به سوابق کاری و مدیریتی آقای همتی استاندار جدید قزوین اشاره و اظهار کرد: دولت و آقای رحمانی فضلی تلاششان بر این است که استاندارها حتماً با بخشهای مختلف استانها بهویژه با نمایندگان ولیفقیه، ائمه جمعه، نمایندگان خبرگان رهبری و نمایندگان مجلس شورای اسلامی تعامل، همکاری و همدلی داشته باشند.
وی تصریح کرد: استفاده از نیروهای متدین و متشرع، دارای اصالت خانوادگی و مذهبی همواره در دستور کار وزارت کشور قرار دارد.
امیری بیان کرد: وزیر کشور همواره به توسعه استانها، معیشت مردم تأکید دارد و بنابراین درمجموع بررسیها و با توجه به پیشینه مذهبی و تاریخی استان قزوین دکتر همتی بهعنوان استاندار قزوین منصوب شد و امیدواریم با تدین و تواناییهایی که ایشان دارند موفق باشند.
در این جلسه آیتالله عبدالکریم عابدینی نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه قزوین نیز اظهار کرد: هر چه از اطراف درباره استاندار جدید قزوین شنیدهام گزارههای امیدوارکننده از ایمان، تدین، تحصیل مرتبط با شغل، سوابق خوب و مدیریتهای موفق بوده است
وی یادآور شد: همچنین برای آقای روزبه استاندار سابق که تلاشها و زحمتهای زیادی کشیدند از خداوند متعال طلب اجر و پاداش میکنیم.
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