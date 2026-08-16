به گزارش خبرنگار مهر، اکبر کرامتی بعد از ظهر یکشنبه به همراه معاونین و روسای دستگاه های وابسته جهادکشاورزی با حضور در دفتر خبرگزاری مهر در استان زنجان با بیان اینکه خبرنگاران با اطلاع‌رسانی دقیق و مطالبه‌گری مسئولانه، نقش مهمی در افزایش آگاهی عمومی، انعکاس مسائل و مطالبات مردم و تقویت ارتباط میان جامعه و مسئولان ایفا می‌کنند، گفت: رسانه‌ها و خبرنگاران در انتقال اخبار و اطلاعات مربوط به بخش کشاورزی، آگاهی‌بخشی به جامعه و انعکاس اقدامات دستگاه‌های اجرایی نقش بسیار مهمی دارند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: به دلیل گستردگی جغرافیایی و تعدد مخاطبان بخش کشاورزی، امکان اینکه سازمان به تنهایی بتواند همه اخبار، خدمات و اقدامات انجام شده را به جامعه منتقل کند وجود ندارد و همکاری رسانه‌ها در این زمینه بسیار ارزشمند است.

کرامتی افزود: از همه خبرنگاران و رسانه‌هایی که در اطلاع‌رسانی اقدامات و خدمات بخش کشاورزی و انتقال مطالبات جامعه روستایی و تولیدکنندگان همکاری می‌کنند، تشکر و قدردانی می‌کنم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان با قدردانی از خبرنگاران و رسانه‌ها برای اطلاع‌رسانی عملکرد دستگاه‌های اجرایی، گفت: سازمان جهاد کشاورزی با توجه به گستردگی وظایف و ارتباط مستقیم با بخش بزرگی از جامعه، به‌ویژه جامعه روستایی و تولیدکنندگان، بدون همکاری رسانه‌ها نمی‌تواند همه اقدامات و خدمات خود را به جامعه منتقل کند.

وی با تشریح عملکرد و دستاوردهای این سازمان در سال ۱۴۰۴، از کسب رتبه نخست استان در شاخص‌های متعدد ملی خبر داد و گفت: زنجان در حوزه‌هایی از جمله مدیریت امور اراضی، رفع تداخلات، تجهیز و تجمیع اراضی، تولید زیتون، تولید ماهیان سردابی در شمال‌غرب، تولید دانه‌های روغنی گلرنگ دیم، تولید بذر لوبیا و ارائه خدمات به عشایر رتبه‌های برتر کشور را به دست آورده است.

کرامتی با تأکید بر ضرورت ارائه گزارش عملکرد دستگاه‌های دولتی به مردم افزود: در وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های تابعه، بخش قابل توجهی از اعتبارات از محل خزانه و منابع عمومی تأمین می‌شود و این منابع متعلق به مردم است؛ بنابراین ما خود را خدمتگزار و مستخدم مردم می‌دانیم و وظیفه داریم به صورت مستمر درباره نحوه استفاده از منابع و عملکرد دستگاه‌ها به مردم گزارش ارائه کنیم.

کرامتی با اشاره به گستردگی ساختار و وظایف سازمان جهاد کشاورزی اظهار کرد: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مسئول انسجام‌بخشی و هماهنگی سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی در استان است و مجموعه بزرگی از دستگاه‌ها و نهادهای تابعه در بخش کشاورزی فعالیت می‌کنند.

وی ادامه داد: اداره‌کل دامپزشکی، اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری، اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی، مدیریت تعاون روستایی، مدیریت امور عشایر، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، سازمان نظام دامپزشکی، صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی، شرکت پشتیبانی امور دام، شرکت خدمات حمایتی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی، شرکت شهرک‌های کشاورزی و اتاق اصناف کشاورزی از جمله مجموعه‌هایی هستند که در چارچوب وظایف وزارت جهاد کشاورزی در استان فعالیت می‌کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان افزود: در داخل سازمان نیز معاونت‌های تولیدات گیاهی، تولیدات دامی، توسعه مدیریت و منابع، برنامه‌ریزی و امور اقتصادی و بازرگانی و همچنین مدیریت‌های مستقل از جمله حراست، بازرسی، شیلات، آب و خاک، گزینش، امور اراضی و ترویج فعالیت دارند.

وی با بیان اینکه گستردگی این وظایف، مدیریت و هماهنگی مجموعه را پیچیده می‌کند، گفت: با وجود این گستردگی، همه مجموعه‌های مرتبط با بخش کشاورزی در استان یک هدف مشترک دارند و آن نیز خدمت به مردم، تولیدکنندگان و به‌ویژه کشاورزان است.

زنجان رتبه نخست کشور در مدیریت امور اراضی

کرامتی با تشریح بخشی از عملکرد سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان در سال ۱۴۰۴ گفت: در شاخص‌های ارزیابی عملکرد مدیریت امور اراضی، استان زنجان رتبه نخست کشور را به دست آورده است.

وی افزود: در طرح تجهیز و تجمیع اراضی کشاورزی نیز زنجان رتبه نخست کشور را کسب کرده است که این موضوع در افزایش بهره‌وری و ساماندهی اراضی کشاورزی اهمیت ویژه‌ای دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان ادامه داد: در حوزه رفع تداخلات اراضی نیز که یکی از گره‌های مهم و قدیمی میان مردم و دولت در موضوع مالکیت و بهره‌برداری از زمین بود، استان زنجان از استان‌های پیشرو کشور است و اقدامات مربوط به این حوزه را به صورت کامل اجرا کرده است.

وی گفت: زنجان در زمینه واگذاری اراضی ملی در قالب کارگروه‌های مربوطه برای طرح‌های تولیدی کشاورزی و غیرکشاورزی نیز رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است.

رتبه نخست زنجان در تولید زیتون

کرامتی با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی استان زنجان اظهار کرد: با وجود اینکه زنجان استانی غیرساحلی است، در حوزه شیلات و تولید ماهیان سردابی در منطقه شمال‌غرب کشور رتبه نخست را دارد و در مجموع تولیدات شیلاتی نیز رتبه چهارم کشور را به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به ظرفیت استان در تولید زیتون گفت: اگرچه معمولاً نام استان‌هایی مانند گیلان، قزوین و شهرستان رودبار در حوزه زیتون بیشتر مطرح می‌شود، اما استان زنجان از نظر سطح زیرکشت و میزان تولید زیتون رتبه نخست کشور را دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان همچنین از کسب رتبه نخست کشور در تولید محصول دانه روغنی گلرنگ دیم خبر داد و افزود: در زمینه تولید بذر لوبیا نیز زنجان رتبه نخست کشور را به دست آورده است.

وی ارائه خدمات به جامعه عشایری را یکی دیگر از شاخص‌های برتر استان عنوان کرد و گفت: در زمینه ارائه خدمات به عشایر نیز سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان رتبه نخست کشور را کسب کرده است.

رتبه نخست جهاد کشاورزی زنجان در ارزیابی دستگاه‌های اجرایی استان زنجان

کرامتی با اشاره به نتایج ارزیابی دستگاه‌های اجرایی استان در جشنواره شهید رجایی اظهار کرد: سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان در سال ۱۴۰۴ در میان ۵۴ دستگاه دولتی استان، رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: در ارزیابی ملی نیز سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان در میان ۳۱ سازمان جهاد کشاورزی کشور، همراه با استان‌های همدان و اصفهان در رتبه نخست قرار گرفته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان ادامه داد: مدیریت امور اداری سازمان نیز در سطح کشور رتبه نخست را کسب کرده و روابط عمومی سازمان از نظر شاخص‌های اطلاع‌رسانی در سطح ملی رتبه دوم کشور را به دست آورده است.

وی همچنین گفت: در حوزه جهاد تبیین و روشنگری نیز سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان همراه با دو سازمان دیگر رتبه نخست کشور را کسب کرده است.

رتبه نخست طرح‌های خاک‌محور در روز جهانی خاک

کرامتی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه حفاظت از منابع خاک اظهار کرد: در ارزیابی طرح‌های خاک‌محور همزمان با روز جهانی خاک، شامل فعالیت‌های مهندسی، نقشه‌برداری، آزمایش‌های تخصصی و اجرای پروژه‌های مرتبط با آب و خاک، سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان رتبه نخست کشور را به دست آورده است.

وی همچنین از کسب رتبه برتر مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات مردمی سازمان خبر داد و گفت: عملکرد این بخش نیز در ارزیابی‌های کشوری در جایگاه نخست قرار گرفته است.

صدور مجوز کسب‌وکار در ۹ روز

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان با اشاره به عملکرد سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در حوزه بهبود فضای کسب‌وکار اظهار کرد: یکی از شاخص‌های مهم در ارزیابی فضای کسب‌وکار، مدت زمان صدور مجوز برای متقاضیان است.

وی افزود: در استان زنجان، متقاضی پس از ارائه مدارک مورد نیاز، به طور متوسط ظرف ۹ روز مجوز مربوطه را دریافت می‌کند که این عملکرد در ارزیابی ملی موجب کسب رتبه نخست کشور شده است.

کرامتی همچنین از کسب رتبه برتر اداره‌کل دامپزشکی استان در حوزه ارائه خدمات، اطلاع‌رسانی اقدامات، واکسیناسیون و صدور مجوزها خبر داد و گفت: شرکت خدمات حمایتی نیز در ارزیابی عملکرد خود رتبه نخست کشور را به دست آورده است.

وی اضافه کرد: سازمان تعاون روستایی استان زنجان نیز در سه محور و در ارزیابی شاخص‌های کمی و کیفی و همچنین نظام ارزیابی عملکرد، رتبه نخست کشور را کسب کرده است.

کشاورز؛ تولیدکننده‌ای که تمام سرمایه خود را در زمین می‌گذارد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان با تأکید بر اهمیت حمایت از کشاورزان گفت: کشاورزان از متوکل‌ترین اقشار جامعه هستند؛ چراکه تمام سرمایه و دارایی خود را در زمین قرار می‌دهند و یک سال تلاش می‌کنند و امیدوارند در پایان سال، خداوند نعمت و حاصل تلاش آنها را چند برابر بازگرداند.

وی افزود: مجموعه جهاد کشاورزی وظیفه دارد در کنار این قشر زحمتکش باشد و زمینه را برای استمرار تولید، افزایش بهره‌وری و کاهش مشکلات بخش کشاورزی فراهم کند.

کرامتی با اشاره به گستردگی جامعه هدف سازمان جهاد کشاورزی گفت: بخش کشاورزی با طیف وسیعی از جامعه روستایی و تولیدکنندگان در ارتباط است و حجم خدمات و فعالیت‌ها به اندازه‌ای گسترده است که انتقال همه این اقدامات بدون همکاری رسانه‌ها امکان‌پذیر نیست.