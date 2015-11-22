به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری «رویترز»، به دنبال روند نزولی قیمت جهانی نفت تعداد دکل های فعال حفاری نفت آمریکا برای یازدهمین هفته متوالی با کاهش روبرو می شود.

در همین حال در هفته منتهی به ۲۰ نوامبر تعداد ۱۰ دکل فعال حفاری نفت دیگر از گردونه تولید نفت آمریکا کنار گذاشته شد و مجموع دکل های فعال حفاری نفت این کشور در حال حاضر به ۵۶۴ دستگاه رسیده است.

این در حالی است که تعداد دکل های فعال نفت آمریکا نسبت به مدت مشابه سال گذشته میلادی یکهزار و ۵۷۴ دستگاه بود که با رقم فعلی تعداد آنها تقریبا به یک سوم کاهش یافته است.