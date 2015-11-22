  1. اقتصاد
  2. اقتصاد جهان
۱ آذر ۱۳۹۴، ۱۰:۳۱

دکل‌های فعال حفاری نفت آمریکا به یک سوم کاهش یافت

دکل‌های فعال حفاری نفت آمریکا به یک سوم کاهش یافت

در هفته منتهی به ۲۰ نوامبر تعداد ۱۰ دکل فعال حفاری نفت دیگر از گردونه تولید نفت آمریکا کنار گذاشته شد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری «رویترز»، به دنبال روند نزولی قیمت جهانی نفت تعداد دکل های فعال حفاری نفت آمریکا برای یازدهمین هفته متوالی با کاهش روبرو می شود.

در همین حال در هفته منتهی به ۲۰ نوامبر تعداد ۱۰ دکل فعال حفاری نفت دیگر از گردونه تولید نفت آمریکا کنار گذاشته شد و مجموع دکل های فعال حفاری نفت این کشور در حال حاضر به ۵۶۴ دستگاه رسیده است.

این در حالی است که تعداد دکل های فعال نفت آمریکا نسبت به مدت مشابه سال گذشته میلادی یکهزار و ۵۷۴ دستگاه بود که با رقم فعلی تعداد آنها تقریبا به یک سوم کاهش یافته است.

کد مطلب 2974121
علیرضا کمندی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها