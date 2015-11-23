به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی مهدی کوچکزاده نماینده مردم تهران با اخطار قانون اساسی طبق اصل ۶۳، گفت: طبق این اصل شما میتوانید در ابتدای جلسه علنی راجع به مسائل اساسی کشور تذکر دهید.
وی ادامه داد: طبق اخبار مکرر و موثق، اطلاع یافتم که رئیس تعاونی روستایی استان فارس اعلام کرده ۱۷۰۰ تن سیبزمینی را برای جلوگیری از افت قیمت، امحاء و دفن کرده است.
کوچکزاده افزود: ما این عمل را که الگوبرداری از اقتصاد سرمایهداری است، خلاف شرف و وجدان انسانی میدانیم و به مسئولان مربوطه خصوصاً وزیر کشاورزی تذکر میدهم.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خطاب به لاریجانی اظهار داشت: آقای دکتر در کشوری که مردمش از گرسنگی به فحشا کشیده میشوند، کدام بیشرافتی به خود اجازه میدهد ۱۷۰۰ تن سیبزمینی را امحاء کند؟
لاریجانی که ریاست جلسه را بر عهده داشت، در پاسخ به اظهارات کوچکزاده گفت: اخطار باید در موضوع بحث مجلس مطرح شود نه راجع به موضوعات دیگر. ما الان در بحث بیمه هستیم. شما باید وقت میگرفتید تا صحبت میکردید.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: اگر کسی خلافی میکند شما نباید خلاف کنید؛ اخطار باید راجع به دستور باشد.
