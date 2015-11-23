به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی موسسه هنرمندان پیشکسوت اعلام کرد امروز دوم آذر جمشید مشایخی بازیگر پیشکسوت تئاتر و سینما در گفتگو با سیدعباس عظیمی مدیرعامل موسسه هنرمندان پیشکسوت ضمن ابراز خوشحالی از دریافت اخبار منتشر شده مبنی بر قول مساعدت معاون ریاست جمهوری و حمایت دولت از موسسه هنرمندان پیشکسوت، متنی را برای این موسسه ارسال کرد که متن آن به این شرح است:

«به نام خداوند بخشنده مهربان

چند روز قبل که مشغول تورق روزنامه ها و جراید بودم با خبری مواجه شدم که به نظرم بسیار ارزشمند و مهم آمد. خبری که در آن ذکر شده بود در جلسه ای فی مابین جناب آقای دکتر محمدباقر نوبخت معاون ریاست جمهوری و مدیران موسسه هنرمندان پیشکسوت، ایشان قول مساعدت و همکاری برای رسیدگی به هنرمندان پیشکسوت داده اند.

به هر صورت مسئولان وزارت ارشاد در رده های مختلف از آقای دکتر علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونان و مدیران ذی ربط، به ویژه آقایان کاراندیش و مرادخانی در حال تلاش برای حمایت از موسسه هنرمندان پیشکسوت هستند که جای بسی خوشحالی دارد ولی اخباری که اخیرا به دستم رسید حرکتی جدید از سوی مقامات دولت به حساب می آید اینکه آقای دکتر نوبخت به همراه تیم مدیریتی ایشان در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، آقایان معصومی راد و صدر نوری و سایر عزیزان برای تقویت بودجه و چاره اندیشی برای مکان موسسه برنامه هایی را در دست اقدام دارند که امیدوارم در عمل به نتیجه برسد و به زودی هنرمندان پیشکسوت شاهد اتفاقات خوبی در این زمینه باشند.

اینجانب با مرور اخبار دو جلسه مهم و کاری مسئولان موسسه با رئیس و مدیران سازمان نسبت به آینده موسسه امیدوارتر شدم و به نظرم این شان و جایگاه رفیع هنر و هنرمندان پیشکسوت در این کشور است که موسسه ای منتسب به آنان از سوی مقامات دولت مورد توجه قرار می گیرد و امیدوارم نتایج جلسات هم پر بار و تاثیرگذار باشد.

جمشید مشایخی»