كشورهاي اتحاديه اروپا گزارشهاي فعاليتهاي مخفي سيا را منتشر كنند

به گزارش خبرگزاري مهر،" تري ديويس" دبيركل شوراي اروپا درگفتگو با شبكه خبري بي بي سي اظهار داشت : آمريكا زندانهاي مخفي متعددي در سطح اروپا دارد.

وي در ادامه تصريح كرد : نبودن قوانين سختگيرانه در اروپا براي فعاليت اتباع خارجي موجب افزايش فعاليت‌هاي جاسوسي بويژه توسط آمريكايي‌ها در اين قاره شده است.

دبير كل شوراي اروپا با اشاره به گزارش اخير درباره فعاليت سازمان سيا در اروپا افزود : اسناد جديدي به دست آمده كه وجود تعداد زياد زندانهاي مخفي آمريكا در سطح اروپا را اثبات مي كند .

" ديويس"خاطر نشان كرد: قوانين سختگيرانه اي بايد براي اتباع خارجي در نظر گرفته شود .

دبير كل شوراي اروپا در ادامه اظهار داشت : از كشورهاي عضو اتحاديه اروپا مي خواهيم تا اسناد و گزارشهاي مربوط به فعاليتهاي سازمان اطلاعات مركزي آمريكا " سيا " و زندانهاي مخفي آمريكا در كشورهاي خود را منتشر كنند.

وي در ادامه اين گفتگو عملكرد كشورهاي ايتاليا، بوسني، صربستان، لهستان و مقدونيه در واكنش به گزارشهايي مبني بر وجود زندانهاي مخفي آمريكا در آن كشورها را مورد انتقاد قرار داد .

شوراي اروپا در سال 1949 تاسيس شد . اين شورا داراي 46 عضو است . هدف اين شورا دفاع از حقوق بشرو دمكراسي پارلماني و حكومت قانون اعلام شده است.

ماه نوامبر، شوراي اروپا كه 46 عضو دارد از كشورهاي عضو خواست كه اطلاعات مفصلي از ميزان آگاهي هاي خود از پرواز هاي سيا و بازداشتگاههاي اين سازمان در خاك اروپا ارائه دهند.



دبير كل شوراي اروپا اعلام كرد: پاسخهايي كه تاكنون تجزيه و تحليل شده است،علتي براي نگراني درباره احتمال نقض كنفوانسيون حقوق بشر اروپا فراهم نمي كند.

سال گذشته گزارشي در رسانه هاي غربي منتشر و در آن افشا شد كه آمريكا به بهانه مبارزه با تروريسم، افراد مظنون به اعمال تروريستي را از كشورهاي مختلف ربوده و آنان را به مكان هاي نامعلومي براي شكنجه منتقل مي كرده است.

همچنين در اين گزارش ها عنوان شده بود كه آمريكا بخشي از اين مظنونان را در كشورهاي اروپايي در مراكز مخفي نگهداري كرده است و كشورهاي اروپاي شرقي و تا حدودي كشورهاي اروپاي غربي در صف اول اين اتهامات بودند كه اين مسئله موجب اعتراض هاي شديد شهروندان اروپايي و مجامع حقوق بشر بين المللي به اين مسائل شد.

پارلمان اروپا چندي پيش اعلام كرد كه كميته موقتي را براي رسيدگي به ادعاي مربوط به زندان هاي مخفي سازمان جاسوسي آمريكا "سيا" در اين قاره ايجاد مي كند.