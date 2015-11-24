طرح یکپارچه سازی اراضی قزوین تدوین شود

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی دوشنبه شب در دیدار با رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: با توجه به اقتصاد مقاومتی باید مدیریت یکپارچه در خصوص کشاورزی دشت قزوین متناسب با شرایط بومی اتخاذ شود تا به عنوان یک الگوی توانمند به مناطق دیگر کشور نیز گسترش یابد.

وی افزود: با ترسیم الگوی مدیریتی مناسب در حوزه کشاورزی و ارائه آن به مرکز، می توانیم از امکانات ملی بیشتر بهره مند شویم.

استاندار قزوین یادآورشد: تولید کنندگان لازم است با دلگرمی بیشتر به تولید ادامه دهند و بدون هیچ نگرانی همواره دولت تدبیر و امید را پشتیبان خود بدانند.

وی براحداث صنایع تبدیلی، تقویت و افزایش تولید محصولات گلخانه ای تاکید کرد و افزود: استفاده از روشهای نوین آبیاری در بخش کشاورزی شاید بلند مدت باشد که در صورت صرفه جویی در مصرف آب می توان به افزایش کیفیت تولید محصولات کشاورزی کمک کرد.

همتی تصریح کرد: نصب کنتورهای هوشمند، مسدود کردن چاه های غیرمجاز، مدیریت بهینه مصرف آب در حوزه کشاورزی از موارد مهمی است که باید در استان جدی گرفته شود.

استاندار قزوین در ادامه بربهره مندی مناسب از توانمندی های استان و استفاده از تجارب استان های موفق در این زیمنه را مورد تاکید قرار داد و گفت: با استافاده از کارهای موفق انجام شده می توان با هزینه کمتری طرح ها را اجرا کرد.

همتی افزود: تشکیل شورای کشاورزی بصورت هفتگی از کارهای خوبی است که در زمان مدیریت آقای روزبه در استان صورت گرفته و این کار باید تداوم یابد.

وی یادآورشد: در حوزه کشاورزی نیز اولویت دادن به کارها جدی گرفته شود و برقراری یک سیستم مدیریتی مناسب با نظارت کارشناسی در خصوص مصرف منابع آبی ضروری است.

همتی اظهارداشت: تشکیل جلسلات باید نتیجه داشته باشد و اگر بخواهیم فقط جلسه تشکیل دهیم مشکلات را حل نخواهد کرد بلکه اجرایی شدن مصوبات از اهمیت بیشتری برخورداراست.

استانداربا تاکید بر اینکه برای تقویت کشاورزی استان بایستی جهادی عمل کنیم افزود: با توجه به اهمیت اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی، توجه به تولید کالاهای استراتژیک، افزایش میزان و کیفیت محصولات تولیدی، توانمندی اقتصاد خانوار، افزایش اشتغال بایستی از حیطه کار ادارای فراتر رود و به یک اقدام انقلابی با تلاش شبانه روزی همراه با نوآفرینی تبدیل شود.

وی بیان کرد: کار جهادی همراه با تلاش مستمر و کارشناسی در حوزه کشاورزی بایستی در استان به یک فرهنگ تبدیل شود و ایده های جدید و کارآمدی در خصوص تقویت کشاورزی استان ترسیم شود تا در سفر هیات دولت به استان مطرح و مورد تصویب قرار گیرد.

همتی افزود: ترسیم الگوی مدیریتی مناسب با هدف شتاب دادن به توسعه استان ضروری است که با مدیریت منطقی قابل تحقق است.

در این دیدار نیازعلی ابراهیمی پاک رییس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گزارشی از وضعیت کشاورزی استان ارائه کرد.