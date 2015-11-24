به گزارش خبرنگار مهر، میثم خادمیان امروز در مراسم آغاز به کار همایش بینالمللی صنعت کاتالیست ایران با بیان اینکه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران یکی از بزرگترین بازارهای مصرف انواع مواد شیمیایی، افزودنی و کاتالیستها است، گفت: از چند سال گذشته تاکنون مذاکرات متعددی با صاحبان تکنولوژی و دانش فنی روز به منظور طراحی و ساخت انواع کاتالیستهای پیچیده در صنعت نفت کشور آغاز شده است.
وی با اعلام اینکه هماکنون دانش فنی تولید انواع کاتالیستها در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی در اختیار شرکتهای آمرییکایی و اروپایی است، اظهار داشت: در شرایط فعلی با تلاش سازندگان داخلی، جمهوری اسلامی ایران به دانش فنی تولید ۱۰ کاتالیست استراتژیک و پرمصرف در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی دست یافته است.
عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت با بیان اینکه کاتالیستهای تولید شده در ایران در مقایسه با نمونههای اروپایی و آمریکایی از هزینه تولید کمتر، راندمان و کیفیت بالاتری برخوردار است، بیان کرد: هماکنون بومیسازی دانش فنی انواع کاتالیستهای صنعتی در دو گروه تخصصی دنبال میشود به طوری که برای نخستین بار ایران به عنوان اولین کشور منطقه خاورمیانه به دانش فنی دو کاتالیست پرمصرف در مجتمعهای بنزینسازی پالایشگاههای نفت دست یافته است.
خادمیان از بومیسازی دانش فنی کاتالیست واحدهای پالایشگاهی RFCC و FCC خبر داد و افزود: با راهاندازی اولین واحد نیمه صعتی با ظرفیت تولید ۵ کیلوگرم کاتالیست، ایران از واردات کاتالیست تولید بنزین در پالایشگاههای نفت خودکفا شد.
وی همچنین از ساخت اولین و بزرگترین مجتمع تولید کاتالیست بنزین در منطقه خاورمیانه تا سال آینده خبر داد و یادآور شد: این مجتمع کاتالیستی از ظرفیت تولید سالانه ۲۰ هزار تن کاتالیست واحدهای بنزینسازی RFCC و FCC برخوردار است که با بهرهبرداری از آن در سال ۹۵، ایران به طور رسمی عضو باشگاه تولیدکنندگان کاتالیست بنزین خواهد شد.
این عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت با یادآوری اینکه هماکنون انحصار تولید و دانش فنی انواع کاتالیستهای مصرفی در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی در اختیار ۵ کشور آمریکا، روسیه، آلمان، فرانسه و هند است، یادآور شد: هماکنون میزان مصرف انواع کاتالیستها در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ایران سالانه حدود ۱۵ هزار تن بوده که با بهرهبرداری از این مجتمع جدید کاتالیستی، امکان تامین نیازهای کاتالیست پروژههای مختلف صنعت نفت فراهم میشود.
وی با یادآوری اینکه ایران اولین کشور عضو اوپک و منطقه خاورمیانه است که به دانش فنی انحصاری تولید انواع کاتالیستهای بنزین دست یافته است، خاطرنشان کرد: پیشبینی میشود از سال آینده علاوه بر تامین نیازهای داخلی، امکان صادرات کاتالسیتهای ایرانی به کشورهای عربی حوزه خلیجفارس و منطقه خاورمیانه فراهم شود.
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