تاکنون ۷ هزار شهید زن شناسایی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مینو اصلانی پیش از ظهر سه‌شنبه در کنگره ملی شهیده طیبه واعظی و ۲۶۰ شهید زن استان اصفهان اظهار داشت: با تلاش پایگاه‌های مقاومت بسیج زنان و با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران مشخصات شهدای زن سراسر کشور بررسی شد که به‌دنبال این بررسی‌ها هفت هزار شهید زن در کشور شناسایی شدند.

وی با بیان اینکه برگزاری کنگره‌های شهدای زن در سراسر کشور تحولی در ادبیات داستانی در حوزه زنان ایجاد کرده است، تصریح کرد: رفتار و منش شهدای زن ذخیره تمام‌نشدنی برای ترسیم راه و رسم زندگی اسلامی برای زنان و دختران امروز کشور به‌شمار می‌رود.

رئیس سازمان بسیج جامعه زنان کشور گفت: تاکنون کتاب‌های زیادی برای معرفی شهدای زن کشور چاپ شده که در این حوزه بیش از یک هزار عنوان کتاب به رشته تحریر در آمده است.

وی با اشاره به راه‌اندازی پایگاه اطلاع‌رسانی شهدای زن کشور بیان کرد: تعداد زیادی سریال، مستند و فیلم داستانی با هدف معرفی شخصیت شهدای زن کشور تولید شده که اثرگذاری این‌گونه برنامه‌ها بسیار بالا بوده است، به‌طوری که بازیگران فعال در مستند شهیده «مریم فراهانیان»، هنگام ترک ایران مسلمان شده و حجاب برتر را انتخاب کردند.

اصلانی گفت: رفتار و منش شهدای زن ذخیره تمام‌نشدنی برای ترسیم راه و رسم زندگی اسلامی برای زنان و دختران امروز کشور است.

وی اظهار داشت: سازمان بسیج جامعه زنان از سال ۷۵ به شناسایی شهدای زن در سراسر کشور پرداخت و در بررسی‌های ابتدایی کمتر از چهار هزار پرونده به صورت ناقص به دست آمد.