شاهد ورود سرمایه گذاران خارجی به مازندران هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، کامران اصغری عصر سه‌شنبه در حاشیه دیدار با جمعی از سرمایه‌گذاران خارجی افزود: امیدواریم بتوانیم در بحث اشتغال برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و استفاده از تخصص این عزیزان مؤثر باشد.

اصغری عنوان کرد: امروز شاهد گره‌گشایی یکی از کارخانه‌های قدیمی استان هستیم و امیدواریم این گره‌گشایی برای همه صنایع صورت گیرد و بتوانیم با کمک مجموعه مسئولان پرتلاش استان به این مهم دست‌یابیم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران گفت: در این نشست مسائلی از قبیل مشاوره روابط کارگری و کارفرمایی، قانون کار، آموزش و روان‌سازی مقررات، صدور پروانه کار متخصصین خارجی، ایجاد حاشیه امن برای سرمایه‌گذاران جهت رونق در تولید و اشتغال مطرح شد که این اداره کل دغدغه‌های لازم در بحث تولید را برای همه سرمایه‌گذاران خواهد داشت و در تمامی زمینه‌ها همکاری خواهد کرد و حضور سرمایه‌گذاران خارجی به استان مطمئناً رونق اقتصادی لازم را وارد منطقه خواهد کرد.

وی افزود: تاکنون ایران با تحریم‌های بسیاری روبه‌رو بوده و به همین دلیل سرمایه‌گذاران خارجی نمی‌توانستند با سهولت به نقل‌وانتقال پول بپردازند، بنابراین تمایل چندانی نداشتند تا در صنایع کشور ورود پیدا کنند و این مهم به استان مازندران نیز ضربه وارد می‌کرد.