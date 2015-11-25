دلگرمی اوباما به اردوغان؛ واشنگتن و ناتو حامی ترکیه هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ریاست جمهوری ترکیه با انتشار بیانیه ای از تماس تلفنی « باراک اوباما» رئیس جمهوری آمریکا و «رجب طیب اردوغان» همتای ترک وی خبر داد.

بر اساس این بیانیه، دو طرف در این تماس تلفنی درخصوص سرنگونی جنگنده روسیه توسط ترکیه گفتگو کردند. اردوغان و اوباما بر لزوم کاهش چالش ها و اختلافات حاصل از سرنگونی جنگنده روسیه و همچنین همکاری میان آنکارا و واشنگتن برای جلوگیری از حوادث مشابه تاکید کردند.

در این تماس تلفنی، اوباما بر حمایت ناتو و آمریکا از ترکیه در قبال هرگونه واکنش احتمالی روسیه تاکید کرد و مدعی شد که ترکیه حق داشته است که از حاکمیت خود دفاع کند. دو طرف همچنین در اظهاراتی مدعی پایبندی به برقراری روند سیاسی برای حل بحران سوریه و ریشه کن کردن داعش شدند.

وزارت دفاع روسیه روز سه شنبه اعلام کرد که یک فروند جنگنده سوخو-۲۴ متعلق به روسیه بر فراز سوریه مورد هدف جنگنده ترکیه ای قرار گرفته و دو خلبان آن موفق به خروج از این جنگنده شدند؛ اما تا کنون هیچ اطلاعی از سرنوشت آنها در دست نیست.

شایان ذکر است در حالی ترکیه ادعا می کند که جنگنده روسی حریم هوایی این کشور را نقض کرده است که مقامات سوری و روسی تاکید دارند این جنگنده در آسمان لاذقیه در سوریه بوده و به هیچ عنوان وارد حریم هوایی ترکیه نشده است.