به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا تابش مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی از پشت صحنه فیلم سینمایی «خانه ای در خیابان چهل و یکم» به کارگردانی حمیدرضا قربانی و تهیه کنندگی سیدمحمود رضوی در منطقه یوسف آباد تهران بازدید کرد.

علیرضا تابش در حاشیه بازدید از پشت صحنه فیلم سینمایی «خانه‌ای در خیابان چهل و یکم» اظهار امیدواری کرد کارگردان های فیلم اولی با تولید آثار فرهنگی در سینمای ایران تاثیر گذار بوده و در سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر نیز حضوری پررنگ و درخشان داشته باشند.

این فیلم اولین تجربه کارگردانی سینمایی حمیدرضا قربانی پس از فيلم تلويزيونی «سه ماهی» است. «خانه ای در خیابان چهل و یکم» هفته گذشته با بازی سهیلا رضوی در لوکیشن اصلی این فیلم آغاز شد و تاکنون مهناز افشار و سارا بهرامی نیز جلوی دوربین رفته اند.

مسعود احمدیان معاون فرهنگی بنیاد، مدیرعامل بنیاد فارابی را در این دیدار همراهی می کرد. در این فیلم، مهناز افشار، علی مصفا، سهیلا رضوی، سارا بهرامی، آرش مجیدی، علیرضا کمالی و مانی رحمانی و مانیا علیجانی به عنوان بازیگران کودک به ایفای نقش می پردازند.