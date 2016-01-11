به گزارش خبرگزاری مهر، «خانه ای در خیابان چهل و یکم» به کارگردانی حمیدرضا قربانی که در بخش نگاه نو سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر حضور دارد این روزها در آخرین مراحل فنی است.

تدوین اولین ساخته قربانی توسط مریم نراقی به پایان رسید و هم اکنون توسط بهمن اردلان در مراحل پایانی صداگذاری قرار دارد. ستار اورکی نیز ساخت موسیقی این فیلم را برعهده داشت.

اولین نمایش «خانه ای در خیابان چهل و یکم» در بخش نگاه نو سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر است.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: دعواى ٢ برادر بحرانى را در خانواده ايجاد می‌كند مادر اين خانواده و ٢ عروسش كه در سه طبقه‌ يك خانه زندگى می‌كنند سعى می‌كنند هركدام به تنهايى بار مشكلات پيش آمده در زندگی‌شان را به دوش كشند.

در «خانه ای در خیابان چهل و یکم» بازیگرانی چون مهناز افشار، علی مصفا، سهیلا رضوی، سارا بهرامی، آرش مجیدی، مانی رحمانی، مانیا علیجانی و علیرضا کمالی حضور دارند.

از عوامل تولید این فیلم می توان به کارگردان: حمیدرضا قربانی، نویسنده: آزیتا ایرایی بر اساس طرحی از حمیدرضا قربانی، مدیر فیلمبرداری: هومن بهمنش، مشاور تهیه: محمدصادق آذین، طراح گریم: مهرداد میرکیانی، طراح صحنه ‌و لباس: شیوا رشیدیان، مدیرتولید: محمد یمینی، صدابردار: ساسان نخعی، تدوین: مریم نراقی، صداگذار: بهمن اردلان، موسیقی: ستار اورکی، دستیار اول کارگردان: پوپک مظفری، برنامه‌ریز: یاسر قارونی، منشی‌صحنه:حمیرا نعمت‌اله، عکاس: ایران انتظام، مشاور رسانه ای: بیتا موسوی، مدیرتدارکات: مهرداد مهرپویان و تهیه کننده: سید محمود رضوی. محصول موسسه سیمای مهر اشاره کرد.

حمیدرضا قربانی پیش از این ساخت فیلم تلویزیونی «سه ماهی» را در کارنامه خود دارد که برای این فیلم جوایز متعددی را دریافت کرده است.